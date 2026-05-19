Во вторник в восточной части Латвии произошли масштабные перебои с электроснабжением. По данным операторов сетей, без электричества остались около 61 тысячи клиентов в ряде краев и части Риги.

Во вторник около полудня в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные АО «Sadales tīkls».

Согласно информации на сайте компании, более 1700 отключений зарегистрировано в Резекненском крае, еще свыше 1500 — в районе Гулбене.

По данным «Sadales tīkls», во вторник в 12:15 произошло технологическое нарушение в высоковольтной электросети напряжением 110 киловольт. Это повлияло на электроснабжение примерно 61 тысячи клиентов.

Перебои затронули Алуксненский, Прейльский, Даугавпилсский, Екабпилсский, Смилтенский, Сигулдский и Кекавский края, а также часть Рижского.

Оперативные бригады АО «Augstsprieguma tīkls» и «Sadales tīkls» начали работы по локализации повреждения и восстановлению подачи электроэнергии.

Менее чем через час электричество было восстановлено всем клиентам.

Причины аварии пока выясняются. Однако в настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением во вторник в восточной части Латвии возникли под влиянием третьих лиц, сообщили агентству ЛЕТА представители оператора системы передачи электроэнергии АО «Augstsprieguma tīkls» (AST).

Перебои произошли на фоне напряженной ситуации в восточных регионах страны. Ранее во вторник в Лудзенском и Краславском краях вновь были разосланы предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве, а в ряде краев Латгале пришлось прервать централизованный экзамен по латышскому языку для девятиклассников. Позднее предупреждение о возможной угрозе было разослано и в Мадонском крае.