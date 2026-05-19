Решение о будущем Латгальского посольства «Gors» вновь откладывается. Законопроект о новой модели управления концертным залом застрял в Сейме, а руководство учреждения предупреждает о растущей неопределенности.

Вопрос о будущем концертного зала «Gors» в Резекне вновь оказался в подвешенном состоянии. Несмотря на общественное давление и подготовленный Министерством культуры законопроект, Сейм до сих пор не принял решение о новой модели управления Латгальским посольством.

В самом «Gors» предупреждают, что затягивание создает серьезную неопределенность для планирования работы на следующий год.

«Нам нужно работать над программой уже сейчас, и без понимания того, что будет дальше, делать это очень сложно», — говорит руководитель концертного зала Илона Рупайне.

История вокруг «Gors» стала одной из самых обсуждаемых культурных тем в Латгале после того, как в конце прошлого года более десяти тысяч человек подписались против возможной передачи концертного зала в частные руки.

После этого Министерство культуры разработало новую модель управления учреждением. Правительство поддержало инициативу и передало законопроект в Сейм.

План предусматривает создание специального фонда, который будет отвечать как за само здание, так и за развитие культурной программы. В управлении должны участвовать представители государства, самоуправлений и культурного сектора.

Однако именно здесь возник главный конфликт.

Особенно острые споры вызвал пункт, предусматривающий возможность передачи имущества фонду отдельным законом, если не удастся договориться с Резекненской думой об использовании здания.

Самоуправление выступает против такой модели. В Резекненской думе считают, что новый механизм слишком сильно ограничивает права местной власти. Представитель самоуправления Наталья Юпатова заявила, что развитие «Gors» возможно и без создания новой структуры — через делегирование полномочий и механизмы сотрудничества. Сторонники реформы, напротив, считают, что без изменений ситуация может повториться в будущем.

«Может снова появиться желание передать все частному инвестору или вмешиваться в содержание», — отметила депутат Лейла Расима.

Фактически спор идет не только о юридической модели, но и о том, кто в будущем будет контролировать один из главных культурных центров Латгале. В самом «Gors» подчеркивают, что вопрос касается не только культуры, но и региональной политики, а также устойчивости развития Латгале.

На фоне политической нестабильности и приближающихся выборов в регионе опасаются, что решение снова может быть отложено на неопределенный срок. При этом для работников культуры и части общества в Латгале сохранение статуса «Gors» как национального и регионального центра остается принципиальным вопросом.