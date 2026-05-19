В Латвии в среднем правительства «живут» 2-2,5 года. Так было и на сей раз — правительство Силини продержалось даже больше — 2 года и 8 месяцев. Единственное исключение — обычно все-таки за 4,5 месяца до выборов правительства не разваливаются: правящие политики уже ненавидят, но все-таки терпят друг друга, понимая, что выхода нет — нужно продержаться до выборов…

Есть «ведро» коалиции!

Нынче же случилось иначе — как мы уже сообщали, партия «Прогрессивные» отказалась впредь поддерживать премьера Эвику Силиню и она в минувший четверг ушла в отставку.

И здесь в игру вступил президент, которому, по Конституции, и принадлежит эксклюзивное право выдвигать кандидата в премьеры. Ринкевич пришел к выводу, что хотя выборы уже близко, тем не менее еще есть возможность создать новое дееспособное правительств и не оставлять страну на несколько месяцев с отставным правительством Силини, в котором к тому же не хватает двух министров — обороны и земледелия. Отметим, что убежденность Ринкевича в необходимости создания нового правительства подкрепили и правые партии, которые тут же заявили о том, чтобы сколотили «ядро» будущей коалиции. В «ядро», напомним, вошли Нацобъединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян.

Подчеркнем: выборы пройдут 3-го октября, однако самое раннее, когда может быть утверждено следующее правительство — 3-е ноября. Именно в этот день на первое заседание соберется 15-ый Сейм. Однако новейшая история Латвии знает крайне мало случаев, когда партиям еще до начала работы нового парламента удавалось договориться о формировании нового правительства. Обычно процесс затягивается до декабря, а иногда и до января-февраля. А значит правительство, которое, возможно, будет создано в течении ближайших пары недель, проработает минимум 6 месяцев. Это не так уж и мало в нынешней ситуации!

Срочный кандидат в премьеры

Уже в минувшую пятницу президент провел первые консультации – с каждой из парламентских фракций в отдельности. А в субботу глава государства собрал всех представителей парламентских партий вместе. После недолгого обсуждения целей и задач нового предвыборного правительства Ринкевич собрал пресс-конференцию, на которой и выдвинул кандидата в премьеры — им стал 46-летний специалист в области предпринимательской деятельности, депутат Сейма от Объединенного списка Андрис Кулбергс. Кулбергс войдет в историю, как самый быстро выдвинутый кандидат в премьеры — Объединенный список обозначил его, как кандидата в премьеры до выборов и после выборов в четверг, 14-го мая, а уже в субботу, 16-го мая, именно на нем президент и остановил свой выбор.

Ринкевичу нужно было выбирать из трех кандидатов в премьеры — наряду с Кулбергсом были заявлены «ядром» коалиции еще и Илзе Индриксоне (Нацобъединение) и Виктор Валайнис (Сою зеленых и крестьян). Как видите, «ядро» коалиции не смогло договориться о едином кандидата, но все три партии согласились поддержать того кандидата, которого назовет Ринкевич. Почему глава государства поручил формирование правительства Кулбергсу?

Во-первых, Ринкевич сразу же пришел к выводу, что нужно дать возможность порулить страной представителю оппозиции. К тому же «зеленые крестьяне», которые вошли в это «ядро» коалиции, оказались в центре скандала с задержанием и отстранением от должности министра земледелия, одного из лидеров Союза зеленых и крестьян Армандса Краузе. Понятно, что в этой ситуации поручать формирование правительства «зеленым крестьянам» президент не рискнул бы.

Во-вторых, все-таки Кулбергс в этом «ядре» представляет самую большую фракцию Сейма.

В-третьих — Кулбергс является одной из самых заметных фигур в Сейме: он возглавлял парламентскую следственную комиссию по Rail Baltica, а сейчас руководит парламентской следственной комиссией по проверке обоснованности тарифов на отопление в Риге.

Немаловажный аспект — Андрис Кулбергс, будучи выпускником конкордского университета в Таллине, в совершенстве владеет английским.

Доживем до понедельника

Так или иначе, но теперь у Кулбергса есть всего неделя для того, чтобы создать конфигурацию будущего правительства — Ринкевич ждет кандидата в премьеры с отчетом о проделанной работе уже 25-го мая. Если все пойдет по плану, то новое правительство может быть утверждено уже в следующие четверг или пятницу, то есть или 28-го мая на очередном пленарном заседании, или 29-го мая — на внеочередном.

Есть четыре возможных варианта правительства. Вариант первый - «ядро» коалиции плюс «Новое Единство». Это наиболее вероятный вариант, учитывая, что у «Нового Единства» в Сейме 25 мандатов и оставлять в оппозиции такую силу перед выборами было бы рискованно.

Второй вариант - «ядро» коалиции плюс «Новое Единство» и «Прогрессивные».

И третий вариант - «ядро коалиции» плюс «Прогрессивные». Эти два варианта кажутся пока малореализуемыми, поскольку Нацобъединение категорически против участия во власти «прогрессивных». И едва ли Кулбергс пожертвует националистами ради идеологически чуждых «прогрессивных».

Четвертый вариант вполне возможен — это правительство меньшинства, состоящее только из «ядра» коалиции. Но в этом случае Кулбергс и Ко будет постоянно зависеть от милости оппозиции. Причем, договариваться с ней придется сразу же — иначе такое правительство меньшинства просто не получит мандат Сейма. Ведь у «ядра» коалиции в парламенте всего 43 голоса.

Так или иначе, но рискнем предположить, что все-таки Кулбергсу удастся создать новое правительство. Понятно, что «объединенные» возьмут себе в комплекте и пост министра финансов, и пост министра обороны.

Самую сильную головную боль новому правительству будет доставлять, разумеется, ситуацию в airBaltic — если не произойдет чуда, то уже ближе к осени правительству нужно будет решать вопрос о финансовой поддержке национальной авиакомпании. Только на сей раз речь уже будет идти не о 30-ти миллионах, а минимум о 150 миллионах.