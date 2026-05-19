У крупнейшей мечети Сан-Диего произошла стрельба с несколькими жертвами

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Мечеть Сан-Диего
ФОТО: Youtube

В американском Сан-Диего произошла стрельба возле исламского центра, в результате которой погибли три человека. Двое предполагаемых нападавших позже были обнаружены мертвыми в автомобиле рядом с местом происшествия.

В городе Сан-Диего в штате Калифорния произошла стрельба возле комплекса исламского центра, ставшая одной из самых громких трагедий последних дней в США.

По данным полиции, погибли три человека.

Еще двое — предполагаемые стрелки в возрасте 17 и 19 лет — позже были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, которые, как считают следователи, они нанесли себе сами.

Инцидент произошел возле Исламского центра Сан-Диего — крупнейшей мечети округа. После первых сообщений о стрельбе власти призвали жителей ближайших районов оставаться в помещениях. Позже полиция заявила, что угроза «нейтрализована».

Начальник полиции Сан-Диего Скотт Вал сообщил, что правоохранители прибыли на место примерно через четыре минуты после вызова.

«Полицейские сразу обнаружили перед исламским центром троих погибших», — заявил он журналистам.

Позже рядом с местом происшествия был найден автомобиль, внутри которого находились оба предполагаемых стрелка. Полиция подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов оружие не применяли.

Среди погибших оказался охранник исламского центра. Личности еще двух жертв официально пока не раскрываются. Следователи продолжают выяснять мотивы нападения.

На данный момент власти не сообщают, рассматривается ли произошедшее как преступление на почве ненависти или теракт. Однако сам факт нападения возле мечети уже вызвал широкий общественный резонанс в США.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «ужасной ситуацией».

Массовые расстрелы и вооруженные нападения остаются одной из самых болезненных тем для американского общества.

При этом атаки возле религиозных объектов традиционно вызывают особенно острую реакцию из-за риска роста межрелигиозной напряженности.

Расследование продолжается.

Автор - Юлия Баранская
