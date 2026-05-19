Электрички в сторону Юрмалы снова ускоряются: поезда будут ходить каждые 15 минут 0 51

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта направления поезда в Тукумс
ФОТО: LETA

На Тукумской линии завершились работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, и с сегодняшнего дня движение поездов постепенно возвращается к привычному режиму. В часы пик электрички между Ригой и Дубулты снова будут ходить каждые 15 минут.

После нескольких месяцев ограничений и ремонтных работ пассажиров на Тукумской линии ждет более удобное расписание.

Как сообщили в компании «Vivi», после завершения модернизации электрифицированной сети, проведенной «Latvijas dzelzceļš», поезда на направлении Рига — Юрмала — Тукумс снова начинают курсировать чаще.

С сегодняшнего дня значительно увеличивается число рейсов, а на участке Рига — Дубулты в утренние и вечерние часы интервалы между поездами сократятся до 15 минут.

Для жителей Юрмалы и пригородов это означает возвращение к более привычному ритму движения после периода ремонтов и задержек.

С 30 мая вступит в силу летнее расписание. Тогда поезда между Ригой и Дубулты будут ходить каждые 15 минут не только утром и вечером, но и в середине дня. Кроме того, летом появятся дополнительные рейсы — семь по рабочим дням и еще 13 по выходным.

Фактически железная дорога готовится к традиционному летнему росту пассажиропотока в сторону Юрмалы.

В «Vivi» также подчеркивают, что после завершения работ поездки станут быстрее. Время в пути до Слоки, Кемери и Тукумса сократится примерно на полчаса по сравнению с периодом ремонтных ограничений. Кроме того, поезда снова смогут использовать все пути, а пассажирам больше не придется искать временные платформы.

На фоне роста цен на топливо и загруженности дорог железная дорога становится все более востребованным способом поездок между Ригой и побережьем.

Это подтверждает и статистика: в прошлом году «Vivi» перевезла более 21 миллиона пассажиров — почти на 10% больше, чем годом ранее.

Летом нагрузка на направление в сторону Юрмалы традиционно становится одной из самых высоких в стране.

#железная дорога #Юрмала #транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
