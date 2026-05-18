19 мая 2026 года вспоминают главного героя «Книги Иова» из Ветхого Завета праведника Иова Многострадального. Этот святой, как говорит писание, был образцом истиной веры, способности жить во исполнении воли Господа, праведности и терпении. В народе этот день носил название Иов-горошник, потому что начинался сев гороха.

О чем вспоминают в Церкви 19 мая 2026 года

Иов жил приблизительно за 2 тысячи лет до Р. Х. в северной части Аравийского полуострова. Считается, что он был сыном Нахора и племянником Авраама. Его преданность была оценена самим Богом, который одарил Иова огромным богатством. Господь одарил его прекрасной супругой и многочисленным потомством — у него было семь сыновей и три дочери.

Отец строго следил за поведением детей, требуя, чтобы они не грешили ни поступками, ни даже мыслью. И все они жили в достатке и дружбе, каждый день собираясь на общие трапезы. Дьявол позавидовал такому последователю Господа и стал утверждать перед лицом его, что Иов не тверд в вере своей. Тогда Господь передал Иова в руки сатаны, Праведник тогда тут же лишился своего имущества, а дети его погибли под развалинами дома, когда встретились на общем ужине. Но Иов ни слова дурного не сказал о Боге.

Тогда дьявол взялся за святого — тот потерял здоровье, будучи пораженный черной проказой. Он ушел от людей и страдал от ужасного недуга в одиночестве. Но ни слова не сказал плохого о Господе.

Друзья убеждали Иова, что страдания посылаются только грешникам, а праведники все благоденствуют, намекая Иову на его внутренние пороки. Потому они обвинили Иова в бесчестии и грешности, хотя тот пытался отрицать это. Иов ужасно мучился и обратился к Богу с просьбой объяснить ему, что происходит. Но тут же осознал свое ничтожество перед Творцом и стал просить прощение в неуместности своих сомнений. И тогда Бог вернул ему здоровье и все ранее потерянное — и деньги, и семью. Святой прожил еще долгие годы, славя Господа.

Смысл праздника

История об Иове указывает на то, как надо нам всем переносить трудности и лишения, которые встречаются в жизни. Если это могли терпеть праведники, то уж куда нам роптать!

Что можно делать 19 мая 2026 года

— Этот день — лучший в году для начала любых путешествий.

— Принято начинать сев гороха, причем по традиции делать это надо на закате.

— Очень желательно в этот день пройтись утром по росе босиком.

— Отличный день для самообразования. Смело начинайте любые занятия.

Что нельзя делать 19 мая 2026 года

— Не будьте прагматиком в этот день — верьте своим ощущениям.

— Нельзя стричь газон и топтаться по нему без толку.

Интересный факт

Отнеситесь внимательно ко снам, в них вы можете увидеть истинное отношение к вам окружающих.