День Иова Многострадального. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 19 мая 2026 года? 0 274

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иова

19 мая 2026 года вспоминают главного героя «Книги Иова» из Ветхого Завета праведника Иова Многострадального. Этот святой, как говорит писание, был образцом истиной веры, способности жить во исполнении воли Господа, праведности и терпении. В народе этот день носил название Иов-горошник, потому что начинался сев гороха.

О чем вспоминают в Церкви 19 мая 2026 года

Иов жил приблизительно за 2 тысячи лет до Р. Х. в северной части Аравийского полуострова. Считается, что он был сыном Нахора и племянником Авраама. Его преданность была оценена самим Богом, который одарил Иова огромным богатством. Господь одарил его прекрасной супругой и многочисленным потомством — у него было семь сыновей и три дочери.

Отец строго следил за поведением детей, требуя, чтобы они не грешили ни поступками, ни даже мыслью. И все они жили в достатке и дружбе, каждый день собираясь на общие трапезы. Дьявол позавидовал такому последователю Господа и стал утверждать перед лицом его, что Иов не тверд в вере своей. Тогда Господь передал Иова в руки сатаны, Праведник тогда тут же лишился своего имущества, а дети его погибли под развалинами дома, когда встретились на общем ужине. Но Иов ни слова дурного не сказал о Боге.

Тогда дьявол взялся за святого — тот потерял здоровье, будучи пораженный черной проказой. Он ушел от людей и страдал от ужасного недуга в одиночестве. Но ни слова не сказал плохого о Господе.

Друзья убеждали Иова, что страдания посылаются только грешникам, а праведники все благоденствуют, намекая Иову на его внутренние пороки. Потому они обвинили Иова в бесчестии и грешности, хотя тот пытался отрицать это. Иов ужасно мучился и обратился к Богу с просьбой объяснить ему, что происходит. Но тут же осознал свое ничтожество перед Творцом и стал просить прощение в неуместности своих сомнений. И тогда Бог вернул ему здоровье и все ранее потерянное — и деньги, и семью. Святой прожил еще долгие годы, славя Господа.

Смысл праздника

История об Иове указывает на то, как надо нам всем переносить трудности и лишения, которые встречаются в жизни. Если это могли терпеть праведники, то уж куда нам роптать!

Что можно делать 19 мая 2026 года

— Этот день — лучший в году для начала любых путешествий.

— Принято начинать сев гороха, причем по традиции делать это надо на закате.

— Очень желательно в этот день пройтись утром по росе босиком.

— Отличный день для самообразования. Смело начинайте любые занятия.

Что нельзя делать 19 мая 2026 года

— Не будьте прагматиком в этот день — верьте своим ощущениям.

— Нельзя стричь газон и топтаться по нему без толку.

Интересный факт

Отнеситесь внимательно ко снам, в них вы можете увидеть истинное отношение к вам окружающих.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
