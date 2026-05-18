В Огрском краевом самоуправлении с нарушением требований нормативных актов были израсходованы как минимум 1,2 миллиона евро, ещё более трёх миллионов — неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчётности, сообщает в понедельник вечером TV3.

TV3 все это не придумало, а ссылается на проект ревизионного отчёта Госконтроля.

Многолетний мэр Огре Эгилс Хелманис, в период которого происходили упомянутые сделки, является одним из локомотивов Национальном объединения. Хелманис поспешил назвать выводы ревизоров выдумками Государственного контроля.

Итак, что «выдумали» госконтролеры?

Например, в проекте отчёта, который Государственный контроль планировал опубликовать в июне, говорится, что обязательства на сумму 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя ещё до решения думы. При этом за задержку строительных работ самоуправление так и не удержало предусмотренный договором штраф — почти 140 тысяч евро.

Ещё 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу Огре, однако самоуправление не получило ни отчётов, ни возврата денег, а само общество уже ликвидировано.

Кроме того, 24 тысячи евро были потрачены на подъём теплохода «Līgo», оформив эти расходы как социальное пособие.

В ряде закупок Государственный контроль выявил возможные признаки мошенничества. Были обнаружены связи между участниками закупок, депутатами самоуправления и сотрудниками созданного самоуправлением фонда.

Критике подверглась и политика вознаграждений. Например, зарплату за выполнение обязанностей по одной должности одновременно получали два человека. А премия была выплачена только одному должностному лицу, хотя критериям соответствовали почти 200 работников.

Что дальше?

Обвинение достаточно серьезные, чтобы таким свободным обращением с государственными деньгами заинтересовалась прокуратура. Расследование у нас идет неспешно – будет проводиться как раз во время выборов.

А там уже не важно – то ли он украл, то ли у него украли. Осадок у избирателей, наверняка останется: как можно таким людям доверять государство, если у них в небольшом городке миллионы пропадают.