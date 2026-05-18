Суд приговорил к тюремному сроку убийцу, вдохновившегося романом Достоевского 0 108

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке

В Эстонии Харьюский уездный суд в понедельник приговорил к 18 годам лишения свободы Эльяра Исаева, который, вдохновившись романом Федора Достоевского «Преступление и наказание», убил свою знакомую.

Преступление было совершено рано утром 7 сентября 2025 года, когда Эльяр Исаев, 1991 года рождения, под личным предлогом посетил 59-летнюю женщину. В ходе судебного разбирательства было установлено, что встреча не была случайной: Исаев заранее спланировал убийство потерпевшей и намеревался совершить его так называемым хирургически точным ударом в жизненно важную область тела.

Суд установил, что Исаев напал на потерпевшую с ножом, нанеся ей не менее 31 ножевого ранения, в том числе в жизненно важные области тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Принимая во внимание масштабы насилия, жестокость нападения и количество нанесенных травм, суд счел вину тяжкой и признал обоснованным запрошенный прокуратурой приговор к 18 годам лишения свободы.

Суд также подчеркнул необычный и заранее спланированный характер деяния. Перед убийством Исаев собирал информацию о полиции и Таллиннском автовокзале, а после совершения преступления направился на автовокзал, откуда сам позвонил в Центр тревоги, сообщил об убийстве и стал дожидаться прибытия полиции.

Исаев пояснил, что решение об убийстве он принял после прочтения романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» и что он отождествлял себя с главным героем романа, Раскольниковым. Он также связывал это отождествление с ранее диагностированными у него проблемами со здоровьем и объяснял выбор времени для совершения преступления так называемой «кровавой луной». Однако суд не выявил каких-либо проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его поведение.

#криминал #судебный процесс #насилие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
