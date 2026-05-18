Международная группа ученых из Института молекулярной биологии Испании, Зальцбургского университета (Австрия) и Мюнхенского технического университета (Германия) разработали и протестировали молекулу, расщепляющую глютен. На основе нее можно создать средство для лечения целиакии — аутоиммунного заболевания, симптомы которого возникают из-за употребления глютена и других проламинов, содержащихся в злаках. Исследование было опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.

В настоящее время не существует других вариантов лечения этого заболевания, кроме безглютеновой диеты, которую сложно соблюдать из-за обилия продуктов из пшеницы. Новая молекула, получившая название «целиаказа», работает при очень низких концентрациях и при pH 2 — таком же, как в желудке. Ни одна из существующих или разрабатываемых молекул ранее не была столь эффективна.

В основе целиаказы лежит непрозин — природное вещество из пищеварительных соков плотоядного растения Nepenthes ventrata. С помощью методов молекулярной инженерии ученые модифицировали его так, чтобы добиться максимальной эффективности в желудочной среде. Молекула способна расщеплять высокоиммуногенный фрагмент α‑глиадина (33‑мер) и другие гликаны — главные «триггеры» воспалительной реакции при целиакии.

Эффективность целиаказы проверили in vivo на мышиной модели. Результаты показывают, что целиаказа эффективна даже в очень низких дозах и способна облегчать симптомы заболевания у мышей, которых кормили глютеном, даже при высоком уровне его потребления.

Еще одно важное свойство целиаказы — автоматическое отключение активности после попадания в двенадцатиперстную кишку. Это исключает нежелательное взаимодействие с другими белками в организме.

По мнению редакции, разработка целиаказы может стать важным шагом в лечении целиакии, для которой сегодня фактически существует только один способ контроля — строгая безглютеновая диета. Исследователи надеются, что в будущем новая технология позволит значительно облегчить жизнь людям с этим заболеванием и снизить риск тяжелых реакций на глютен.