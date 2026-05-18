Россияне начали «мангалить» военные корабли 0 400

Техно
Дата публикации: 18.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: военный корабль с кустарной защитой

Россияне начали "мангалить", т.е. устанавливать кустарную антидроновою защиту, даже военные корабли. Соответствующие фото опубликовал российский Z-канал "Два майора".

Авторы паблика утверждают, что сеткой-рабицей защитили "не один" корабль. При этом материалы были закуплены на "народные средства".

"Внешний фугасный подрыв (уже опробовано, увы, на другом объекте) за счет удаления хотя бы в пару метров позволяет спасти надстройку и людей. Это решение - не панацея. От всех типов боеприпасов противника не спасёт. Но если вообще ничего не делать, ничего и не будет", - отмечает Z-канал.

Как пишет портал "Милитарный", на фото - "замангаленный" сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник" Береговой охраны ФСБ. В оккупированном Крыму у россиян есть четыре корабля этого типа. Еще два базируются в Краснодарском крае. Также два базируются в Дагестане (Каспийское море), куда украинские дроны долетают в последнее время.

Война в Украине: оружие РФ

Как писал УНИАН, россияне начали практиковать новую тактику применения дронов "Ланцет". Теперь беспилотники летят на огневой рубеж автономно без связи с оператором, чтобы оставаться не замеченными до последнего момента.

Также мы писали, что у россиян начались проблемы с "Искандерами". После перехода с западной на китайскую электронику ракеты начали сильно промахиваться мимо цели. Пропагандисты даже советуют запускать ракеты залпами по три штуки, чтобы хоть одна попала.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
