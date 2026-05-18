Что произойдет с кишечником, если на две недели отказаться от кофе: ученые раскрыли неожиданный эффект

Дата публикации: 18.05.2026
Кофе влияет не только на бодрость и уровень энергии, но и на состав кишечной микрофлоры. Ирландские ученые выяснили, что у любителей кофе преобладают определенные виды бактерий, связанные с обменом веществ и эмоциональным состоянием. Исследование показало, как меняется микробиом кишечника после отказа от кофе даже на короткий срок.

В последнее время все больше научных работ посвящено связи кишечника с мозгом. Исследования показывают, что бактерии кишечника напрямую влияют на работу мозга, как оздоравливая, так и отравляя его. Причем эти бактерии попадают в мозг не только «гуляя» по кровотоку, но и прямиком, словно на лифте, по блуждающему нерву. И здесь важно, какие именно бактерии попадут в мозг: полезные или вредные.

Один из ключевых факторов, который влияет на состав кишечной микробиоты, — это питание. Растительная пища, богатая клетчаткой, кормит полезные бактерии, а сахар, алкоголь и ультрапереработанные продукты становятся пищей для плохих.

А что насчет кофе? Ирландские ученые из Университетского колледжа Корка решили выяснить, как влияет этот напиток на состав кишечных бактерий.

Исследователи провели эксперимент, пригласив для участия 62 здоровых добровольца. Половина из них регулярно пила кофе, другая половина — нет. Однако других существенных различий в питании, включая употребление алкоголя, у участников не было.

Далее кофеманам предстояло на две недели отказаться от кофе. А затем одним из них в течение 21 дня велели пить кофе без кофеина, а другим — с кофеином.

Эксперимент показал: у любителей кофе кишечная микрофлора заметно отличалась от микрофлоры тех, кто его не пил. В частности, у них была значительно повышена численность Cryptobacterium и Eggerthella — анаэробных бактерий, которые участвуют в метаболизме желчных кислот и помогают бороться с патогенными микроорганизмами. Кроме того, в микрофлоре кофеманов было больше бактерий Firmicutes, которые, как показывают исследования, связаны с положительными эмоциями у женщин.

«Хотя все функции этих бактерий пока неизвестны, наши результаты предполагают положительное влияние кофе на здоровье кишечника», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Что будет если отказаться от кофе

Когда люди прекратили пить кофе всего на две недели, численность бактерий Cryptobacterium, Eggerthella и Firmicutes резко снизилась, сравнявшись с показателями тех, кто не пьет этот напиток.

По мнению исследователей, кофе может оказывать более сложное влияние на организм, чем считалось ранее. Напиток способен менять состав кишечной микрофлоры, а через нее — косвенно воздействовать на обмен веществ, иммунитет и эмоциональное состояние. Однако ученые подчеркивают: для окончательных выводов о пользе или вреде кофе необходимы дополнительные исследования.

Автор - Светлана Тихомирова
