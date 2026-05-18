Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сирень в доме может навредить здоровью: эксперт предупредила об опасности популярных весенних букетов 0 463

Люблю!
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сирень.

Аромат сирени давно считается одним из главных символов весны, однако специалисты предупреждают: держать эти цветы дома стоит с осторожностью. По словам ботаников, сирень может вызывать головную боль, бессонницу и даже проблемы с сердцем, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

В мае улицы наполняются ароматом сирени, и, конечно, хочется принести эти душистые цветы домой. Однако хорошенько подумайте, прежде чем это делать. Вот чем может наградить вас букет сирени.

Сирень красива и ароматна, но будьте с ней осторожны. Эксперты предупреждают: ни в коем случае нельзя ставить сирень в спальне, а также в любой другой комнате, если она не проветривается, пишет Doctorpiter.

«Запах сирени может вызвать сильную головную боль. Кроме того, листья и соцветия этого растения содержат сирингин — сердечный гликозид, который способен спровоцировать аритмию, бессонницу, а в крайних случаях — ухудшение зрения и снижение уровня тромбоцитов», — рассказала директор ботанического сада Татьяна Хрынова.

Кроме того, у кого-то может развиться аллергическая реакция на сирень, поэтому лучше ставить букет у открытого окна, а в частном доме — на веранде.

Кстати, вещество сирингин содержится также в элеутерококке, сибирском женьшене и одуванчиках — растениях, известных своими лечебными свойствами. Саму сирень тоже часто используют в традиционной китайской медицине для лечения кашля, диареи и других заболеваний.

Исследования показывают, что сирингин обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Однако для людей, которые страдают от гипертонии и тахикардии, это вещество противопоказано, так как оно усиливает сокращения сердца и повышает давление.

И уж тем более не стоит обрывать ветки сирени в парках, во дворах и других общественных местах. Как ранее сообщал bb.lv, за умышленное повреждение чужого имущества можно поплатиться штрафом в размере от 70 до 700 евро.

Но еще опаснее для сердца другой известный весенний цветок — ландыш. Все части этого растения содержат высокие дозы сильнодействующего сердечного гликозида конваллатоксина, который при проглатывании может вызывать тяжелые аритмии и даже остановку сердца.

Вода, в которой стояли ландыши, также становится токсичной. Поэтому держать букеты в доме, где есть дети и домашние животные, опасно. У некоторых людей контакт с растением может вызвать раздражение кожи. А сильный сладкий аромат ландыша часто становится причиной головной боли.

По мнению специалистов, даже привычные весенние цветы могут оказывать сильное воздействие на организм. Сирень и ландыши требуют осторожного обращения, особенно в закрытых помещениях. Эксперты советуют не злоупотреблять ароматными букетами дома и внимательно относиться к самочувствию после контакта с такими растениями.

×
Читайте нас также:
#весна #аллергия #растения #сердце #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как использовать таблетки для посудомойки в быту: 7 неожиданных идей
Изображение к статье: Молодая жена Ричарда Гира поделилась его фото с маленькими сыновьями: детали
Изображение к статье: Для трех знаков зодиака неделя с 18 по 24 мая станет испытанием: кого ждут конфликты и стресс
Изображение к статье: Равшана Куркова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео