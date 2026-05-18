Аромат сирени давно считается одним из главных символов весны, однако специалисты предупреждают: держать эти цветы дома стоит с осторожностью. По словам ботаников, сирень может вызывать головную боль, бессонницу и даже проблемы с сердцем, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

В мае улицы наполняются ароматом сирени, и, конечно, хочется принести эти душистые цветы домой. Однако хорошенько подумайте, прежде чем это делать. Вот чем может наградить вас букет сирени.

Сирень красива и ароматна, но будьте с ней осторожны. Эксперты предупреждают: ни в коем случае нельзя ставить сирень в спальне, а также в любой другой комнате, если она не проветривается, пишет Doctorpiter.

«Запах сирени может вызвать сильную головную боль. Кроме того, листья и соцветия этого растения содержат сирингин — сердечный гликозид, который способен спровоцировать аритмию, бессонницу, а в крайних случаях — ухудшение зрения и снижение уровня тромбоцитов», — рассказала директор ботанического сада Татьяна Хрынова.

Кроме того, у кого-то может развиться аллергическая реакция на сирень, поэтому лучше ставить букет у открытого окна, а в частном доме — на веранде.

Кстати, вещество сирингин содержится также в элеутерококке, сибирском женьшене и одуванчиках — растениях, известных своими лечебными свойствами. Саму сирень тоже часто используют в традиционной китайской медицине для лечения кашля, диареи и других заболеваний.

Исследования показывают, что сирингин обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Однако для людей, которые страдают от гипертонии и тахикардии, это вещество противопоказано, так как оно усиливает сокращения сердца и повышает давление.

И уж тем более не стоит обрывать ветки сирени в парках, во дворах и других общественных местах. Как ранее сообщал bb.lv, за умышленное повреждение чужого имущества можно поплатиться штрафом в размере от 70 до 700 евро.

Но еще опаснее для сердца другой известный весенний цветок — ландыш. Все части этого растения содержат высокие дозы сильнодействующего сердечного гликозида конваллатоксина, который при проглатывании может вызывать тяжелые аритмии и даже остановку сердца.

Вода, в которой стояли ландыши, также становится токсичной. Поэтому держать букеты в доме, где есть дети и домашние животные, опасно. У некоторых людей контакт с растением может вызвать раздражение кожи. А сильный сладкий аромат ландыша часто становится причиной головной боли.

По мнению специалистов, даже привычные весенние цветы могут оказывать сильное воздействие на организм. Сирень и ландыши требуют осторожного обращения, особенно в закрытых помещениях. Эксперты советуют не злоупотреблять ароматными букетами дома и внимательно относиться к самочувствию после контакта с такими растениями.