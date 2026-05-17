Май обещает стать жарким для любителей сериалов: Netflix, Amazon и Apple TV+ подготовили громкие премьеры, новые сезоны хитов и долгожданные финалы популярных шоу.

Главным поставщиком премьер в мае стал Netflix. В этом месяце зрителей ждут криминальные триллеры, фантастика, детективы, супергеройские истории и черные комедии.

Среди самых ожидаемых новинок — британский криминальный сериал «Легенды», основанный на реальных событиях о таможенниках, внедренных в опасные банды, а также научно-фантастический проект «Бороуз» от продюсеров «Очень странных дел».

Поклонников комиксов заинтересует «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в роли мрачного детектива из альтернативного Нью-Йорка 1930-х годов. Любителей анимации ждет продолжение «Дьявол может плакать» по культовой игровой франшизе Capcom.

Также в мае выходят новые сезоны популярных сериалов — «Цитадель», «Каштановый человечек», «Берлин», «Убивать осознанно» и «Пособие по убийству для хорошей девочки».

Особое внимание привлекает финал фэнтези-комедии «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином. После скандала вокруг писателя Нила Геймана создатели решили завершить проект специальным финальным выпуском.

Apple TV+ представит черную комедию «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани, где история онлайн-знакомств неожиданно превращается в расследование похищения и масштабного преступного заговора.

Не обойдется и без легких драм: в сериале «Четыре времени года» зрителям покажут кризис дружбы и отношений трех супружеских пар.

По мнению редакции, май 2026 года станет одним из самых насыщенных сериалами месяцев за последнее время — зрителей ждут как громкие возвращения любимых шоу, так и совершенно новые проекты, способные стать главными хитами года.