37-летняя Анна Старшенбаум подтвердила, что вышла замуж за спортсмена Даниила Наумова. Актриса также прокомментировала слухи о проблемах в отношениях и опубликовала семейные фотографии с мужем и двухлетним сыном.

В соцсетях Старшенбаум призналась, что в их отношениях действительно был непростой период, однако супругам удалось преодолеть кризис.

«Констатирую. У нас с супругом всё очень хорошо. Даня по-прежнему остаётся лучшим и любимым мужчиной на земле для меня», — написала актриса.

Поклонники сразу обратили внимание, что Анна впервые публично назвала Даниила Наумова своим мужем.

Актриса показала семейные фото

К своему обращению Старшенбаум приложила снимки, на которых она проводит время вместе с супругом и их сыном Эриком.

Instagram.

Кроме того, актриса продемонстрировала обручальное кольцо, окончательно подтвердив изменения в личной жизни.

Что известно о кризисе в отношениях

В начале 2026 года Анна сообщила подписчикам о расставании с Даниилом после четырёх лет отношений. Позже публикация была удалена.

Теперь актриса призналась, что супруги действительно переживали сложный период, однако смогли сохранить отношения.

При этом Старшенбаум отдельно подчеркнула, что её муж «никогда не был замечен ни в чём непристойном».

Сейчас семья живёт в Самуи . По словам актрисы, возвращаться в Россию они пока не планируют.

Анна Старшенбаум известна зрителям по сериалам "Психологини" и "Сансара".

По мнению редакции, история Анны Старшенбаум показывает, что даже публичные кризисы в отношениях не всегда приводят к расставанию. Судя по словам актрисы, супругам удалось сохранить семью и пройти сложный период, а теперь они начинают новый этап жизни вместе.