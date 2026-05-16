Даже тренировки не спасают: чем опасны 10 часов в кресле

Люблю!
Дата публикации: 16.05.2026
Длительное пребывание в сидячем положении может серьезно вредить организму даже у людей, которые регулярно занимаются спортом. К такому выводу пришла аспирант Университет Ага Хана Самина Ахтар из Пакистана.

Аспирант университета Ага Хана Самина Ахтар (Пакистан) предупреждает: длительное пребывание в сидячем положении наносит серьезный вред организму, который невозможно полностью компенсировать даже регулярными занятиями спортом. Малоподвижность напрямую влияет на метаболизм и работу сердца.

Современный человек проводит в кресле до 10 часов в день — в офисе, в машине или перед экраном. Ученые бьют тревогу: новые данные подтверждают, что риск развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний растет пропорционально времени, проведенному сидя.

Когда мы сидим долго, мышцы ног — самые крупные потребители глюкозы — практически бездействуют. Это замедляет кровоток и снижает эффективность ферментов, расщепляющих жиры в крови. В результате уровень сахара повышается, а сосуды начинают страдать от застойных явлений. Это происходит незаметно, но последствия накапливаются годами.

Многие считают, что часовая тренировка вечером стирает вред от восьмичасового рабочего дня в кресле. Однако Ахтар замечает, что это не так. Метаболические нарушения, вызванные «сидячими часами», сохраняются. Тренировка полезна, но она не является «противоядием» от длительной неподвижности.

Хорошая новость заключается в том, что вред можно минимизировать. Ученые рекомендуют делать короткие перерывы каждые 30−60 минут. Достаточно просто встать, потянуться или пройтись по коридору в течение пяти минут. Такие микропаузы «будят» метаболизм и заставляют мышцы снова активно перерабатывать сахар и жиры.

Ученые призывают работодателей менять культуру труда: внедрять столы для работы стоя и поощрять короткие прогулки. Это не только сохранит здоровье сотрудников, но и повысит их продуктивность. В борьбе с «сидячей болезнью» главным оружием оказывается не интенсивный бег, а постоянная, пусть и легкая, активность в течение всего дня.

По мнению редакции, главная опасность сидячего образа жизни заключается именно в его незаметности: человек может считать себя активным, посещать спортзал, но при этом проводить почти весь день без движения. Исследования все чаще показывают, что для здоровья важны не только тренировки, но и регулярная активность в течение всего дня.

Автор - Светлана Тихомирова
