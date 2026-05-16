Энергичный маленький охотник, который не даст скучать своим хозяевам. Узнайте, как направить его неуемную энергию в правильное русло.

История породы и интересные факты

Порода джек-рассел-терьер появилась в XIX веке благодаря священнику Расселу, которого называли Джеком. Он стремился создать идеального помощника для охоты, разводя и скрещивая терьеров различных видов. В результате на свет появилась маленькая, энергичная собака с отличным зрением и нюхом.

После смерти Рассела его дело продолжил священник Артур Хайнеманн, который вывел стандарт породы и в начале XX века основал первый клуб. В середине века джек-рассел-терьеров скрестили с таксами и вельш-корги, что привело к появлению коротконогих собак. Хотя долгое время их не признавали, они стали популярны в Австралии, где их разводили как энергичных и преданных компаньонов. В конце XX века были официально признаны две разновидности породы: парсон-рассел-терьер и джек-рассел-терьер.

Настоящий всплеск популярности пришелся на 90-е годы, когда в прокат вышел комедийный фильм "Маска" с Джимом Керри, где роль неугомонного Майло исполнил джек-рассел-терьер по имени Макс.

Интересные факты об этой собаке:

Джим Керри был настолько впечатлён своим четвероногим коллегой, что после съёмок фильма завёл себе джек-рассел-терьера.

Режиссёр фильма "Маска" носил имя Чак Рассел — удивительное совпадение.

Макс, он же Майло, стал любимцем всей съёмочной группы, и каждый баловал его.

На премьеру фильма Макс прибыл на лимузине, как настоящая звезда Голливуда.

Актеру Максу на момент съёмок было 4 года, и после "Маски" он снялся в нескольких других фильмах.

В сложных трюковых сценах его дублировал сын Энцо. Макс дожил до 16 лет — это довольно преклонный возраст для собак.

У Макса есть автобиография под названием "Моя собачья жизнь".

Описание и особенности породы джек-рассел-терьер

Внешность и размеры

Джек-рассел-терьер — небольшая коренастая собака. Рост составляет 25-30 см, а масса взрослого пса — 5-6 кг. У представителей породы крепкие зубы, висячие уши с кончиками в форме буквы "V", сильная и мускулистая спина. Шерсть бывает гладкой, жесткой и с изломом, а окрас — белым с пятнами рыжего, черного и темно-каштанового цвета.

Джеки были выведены для охоты на мелких зверей и дичь, обитающую в норах. Хотя им не хватает мощи для преследования, они способны достать добычу "из-под земли". Эти собаки умные, умеют считывать сигналы хозяина и принимают самостоятельные решения.

Большинство терьеров покупают не для охоты, а как компактных компаньонов. Однако даже у городских жителей инстинкты иногда берут верх — они могут пытаться вырыть ямку в парке или гоняться за кошками. Поэтому маленьких сорванцов лучше выгуливать на поводке.

Характер

Джек-рассел-терьеры — неугомонные создания, которые не могут долго сидеть на одном месте и привлекают внимание хозяев любыми способами. Они прекрасно знают правила поведения, но могут сознательно их нарушать, если их игнорируют. Питомцу нужны физические упражнения и умственные задачи. Без них собака быстро заскучает и начнет хулиганить.

Несмотря на шалости, терьеры — оптимисты и дружелюбны, что делает их подходящими для семей с детьми. Исключение составляют животные с психологическими травмами, которые плохо обращались в детстве.

С другими питомцами они могут уживаться плохо из-за охотничьего инстинкта, особенно с грызунами и кошками. С собаками другой породы отношения могут быть напряженными, так как джек-рассел-терьеры любят доминировать.

Воспитание джек-рассел-терьера

Представители этой породы хитрые и независимые, стремятся к лидерству. Если вы не справляетесь с воспитанием, лучше обратиться за помощью к кинологу. Обычно собака проявляет худшие стороны характера, когда хозяин не одергивает или игнорирует её.

Основные проблемы включают упрямство, преследование мелких животных, громкий лай и агрессию к незнакомцам. Эти проблемы можно контролировать при серьёзном подходе к воспитанию щенка. Порода плохо поддаётся дрессировке, поэтому потребуется много терпения и поощрений в виде лакомств. Собака должна уважать хозяина, а не бояться его, поэтому не следует повышать голос или применять физическое наказание.

Уход и содержание

Компактные размеры позволяют содержать собаку в городской квартире. Однако короткие прогулки не удовлетворят охотника. Ему нужен активный выгул и большая физическая нагрузка, иначе его энергия может привести к разрушениям в доме. Это не месть, а просто попытка занять себя в отсутствие хозяина. Диверсии прекратятся, если вы будете выгуливать собаку дважды в день.

Джек-рассел-терьер — жуткий собственник, поэтому ему нужно выделить свою территорию с лежанкой в укромном месте. Матрас должен быть крепким, так как щенок будет испытывать его на прочность.

С шерстью проблем нет: жесткошерстных представителей нужно стричь, остальным достаточно регулярного вычесывания. Часто купать не рекомендуется, так как на шерсти есть защитный слой. После прогулки достаточно мыть только подушечки на лапах.

Уши нужно осматривать и чистить не реже двух раз в месяц. Слуховой канал трогать нельзя, только хрящевую часть. Глаза можно протирать слабым раствором борной кислоты. Если они покраснели, лучше обратиться к ветеринару.

Питание стандартное для всех собак: сухие гранулы или натуральный корм. На первом месте должно быть мясо (курица, говядина, телятина), на втором — крупа в пропорции 2:1. Эти собаки не страдают от ожирения, так как активно двигаются.

Сразу после покупки понадобятся две миски — для еды и воды. Первое время давайте тот же корм, что был у заводчиков. Щенок будет всё грызть, поэтому уберите лишние предметы с пола и позаботьтесь об игрушках. Лучше выбирать мягкие или силиконовые, чтобы не повредить молочные зубы.

Во время инкубационного периода приучайте щенка ходить в туалет на пеленку или лоток. Будут промахи — не ругайте малыша, он ещё не в состоянии контролировать свои инстинкты.

Здоровье и продолжительность жизни джек-рассел-терьеров

Джек-рассел-терьеры живут 13-16 лет, продолжительность жизни зависит от условий содержания и воспитания. У девочек часто бывают проблемы с репродуктивной системой, поэтому их стерилизуют. В целом эти собаки отличаются крепким здоровьем и выносливостью.

Генетически они предрасположены к глухоте, болезням сердца и суставов, таким как дисплазия и остеохондропатия. Регулярные осмотры в ветклинике и полноценное питание помогут избежать или вылечить большинство проблем на начальной стадии.

Как выбрать щенка джек-рассел-терьера

Как и других породистых собак, джек-рассел-терьеров не стоит покупать с рук или по объявлениям. Недобросовестные заводчики часто не заботятся о генофонде. Обращайтесь в питомник с хорошей репутацией. Щенок будет стоить дороже, но вы реже столкнётесь с отрицательными чертами породы и затратами на лечение.

Обратите внимание на поведение щенка — он должен быть игривым и активным. Если щенок вялый или не проявляет интереса к людям, он может быть болен. Проверьте условия содержания и наличие игрушек. Чистота свидетельствует об ответственности заводчика. Убедитесь в наличии прививок и документов.

Если вы сомневаетесь в покупке, лучше откажитесь, чтобы не пожалеть в будущем. Воспитание джек-рассел-терьера требует много сил и терпения. Эта порода подходит для тех, кто любит спорт и прогулки на свежем воздухе.