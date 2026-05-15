Облысение, кошмары и еще 12 последствий хантавируса, которые не проходят и спустя месяцы

Оказалось, что хантавирус, подобно ковиду, оставляет свой след в организме. Исследования показывают: более половины выживших не смогли восстановиться даже спустя полгода после болезни.

Летальность — от 20 до 50%, а специфического лечения не существует. Едва оправившись от ковида, мир столкнулся с новой угрозой — хантавирусом. Вспышка вируса случилась на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Южной Америки в Африку.

По последним данным ВОЗ, подтверждено девять случаев заражения, еще два человека под вопросом. При этом три пассажира лайнера скончались. Позже выяснилось, что нулевым пациентом стал 70-летний орнитолог Лео Шилперорд. За четыре дня до круиза он наблюдал за редкими птицами на одной из свалок в Аргентине. Есть версия, что орнитолог вдохнул частицы фекалий карликовых рисовых хомяков, которые переносят единственный вид хантавируса, передающийся от человека человеку, — штамм «андес».

Симптомы заражения появились уже на борту лайнера. Через пять дней мужчина скончался, а спустя еще пару недель от вируса умерла жена орнитолога.

К сожалению, и те, кто выжил после перенесенного хантавируса, вероятно, столкнутся с вирусным следом, который оставляет инфекция, подобно коронавирусу. Ученые из Чили наблюдали за 21 выжившим пациентом в течение 3-6 месяцев после выписки из больницы.

Исследование показало: у всех переболевших хантавирусом сохранялись симптомы еще несколько месяцев после выписки из больницы.

Спустя три месяца наиболее частыми жалобами, которые затронули более половины выживших, были:

усталость (81%);

двигательные расстройства (71%);

выпадение волос (67%);

бессонница (62%);

тревожность (57%);

одышка (57%);

проблемы с памятью (52%);

сенсорные нарушения (52%);

кошмары (52%).

При этом пациенты с тяжелым течением вируса, получавшие ЭКМО (временная поддержка жизни с помощью искусственного сердца и легких), чаще сообщали о двигательных нарушениях (91% против 50%) и сердцебиении (55% против 10%) по сравнению с пациентами, не получавшими ЭКМО.

Однако у пациентов, не получавших ЭКМО, чаще отмечались одышка, тревожность, кашель, плохое настроение и проблемы со сном. Кроме того, больные жаловались на проблемы со зрением и слухом.

«Среди 21 выжившего 61,9% сообщили, что так полностью и не восстановились спустя полгода после заражения хантавирусом», — резюмируют авторы исследования, опубликованного в журнале Viruses.

Итак, как уже было сказано, штамм «андес» — единственный из известных хантавирусов, который передается от человека человеку. Как сообщает ВОЗ, пока подобные случаи заражения остаются редким явлением. Передачи вируса задокументированы только для Северной и Южной Америки. Риск новой эпидемии или тем более пандемии все официальные лица и представители служб здравоохранения оценивают как низкий и очень низкий.

«Передача хантавируса происходит в условиях тесного контакта: в домашних условиях, при интимных контактах или после длительного пребывания в переполненных или плохо вентилируемых помещениях», — объясняет изданию The Conversation вирусолог Рис Парри.

По словам ученого, хантавирус не такой заразный, как коронавирус. Для сравнения: по некоторым оценкам, каждый человек, инфицированный ковидом, передавал вирус в среднем двум или более людям.

«Чтобы „андес“ передался от человека человеку, необходимо идеальное стечение обстоятельств: люди с симптомами, находящиеся в переполненных, плохо вентилируемых помещениях, долго и тесно контактирующие друг с другом. Так и случилось на круизном лайнере», — говорит вирусолог.

Эксперты объяснили, что природный резервуар штамма «андес» — карликовый рисовый хомяк обитает в Аргентине и Чили.

По мнению редакции, история с хантавирусом напоминает, насколько опасными могут быть даже редкие инфекции. Хотя специалисты пока не говорят о риске новой пандемии, последствия болезни для организма оказались значительно серьезнее, чем предполагалось ранее. Исследования показывают: даже после выздоровления многие пациенты месяцами сталкиваются с проблемами памяти, сна, дыхания и общего самочувствия, а значит, вирусы подобного типа требуют не меньшего внимания, чем уже знакомый миру COVID-19.