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Бьорк представила в Исландии масштабную мультимедийную выставку 0 34

Культура &
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Певица Бьорк открыла в Национальной галерее Исландии новую выставку

Певица Бьорк открыла в Национальной галерее Исландии новую выставку

Исландская певица, композитор и художница Бьорк открыла в Национальной галерее Исландии новую выставку под названием Echolalia. Экспозиция стала одним из центральных событий проходящего в Рейкьявике фестиваля искусств и будет доступна для посетителей до сентября 2026 года.

Проект объединяет музыку, визуальное искусство, современные технологии и перформанс. В центре выставки — три масштабные инсталляции, созданные на основе произведений Бьорк. Две из них вдохновлены композициями Ancestress и Sorrowful Soil, посвящёнными памяти её матери. Третья работа основана на материале из будущего альбома артистки, который ещё не был представлен публике.

Организаторы отмечают, что выставка позволяет по-новому взглянуть на творческий метод Бьорк, которая на протяжении многих лет объединяет музыку, кино, дизайн, танец и цифровые технологии. Экспозиция создавалась в сотрудничестве с музыкантами, художниками, режиссёрами, дизайнерами и специалистами по звуку.

Для Бьорк это не первый опыт работы с музейными площадками. Ранее она уже представляла крупные мультимедийные проекты в различных странах мира, однако новая выставка стала одной из самых масштабных в её родной Исландии.

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#дизайн #искусство #культура #музыка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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