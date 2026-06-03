Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бауский музей приглашает в путешествие по Израилю: открылась выставка Зои Северы 0 14

Культура &
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открылась выставка Зои Северы

Одна из работ художницу Зои Севера

До 21 июня 2026 года в Бауском музее работаает выставка израильской художницы Зои Северы «Израиль в золоте и сапфире». Экспозиция предлагает зрителям отправиться в яркое визуальное путешествие по городам, пейзажам и культурным особенностям Израиля, увиденным глазами автора.

Художница с узнаваемым стилем

Зои Севера родилась в 1974 году во Львове. Позже она переехала в Израиль, где окончила факультет архитектуры Академии искусств и дизайна Бецалель в Иерусалиме. Сегодня художница живет и работает в городе Гиватаим, а её произведения представлены в музеях и частных коллекциях разных стран мира.

Творчество Зои Северы отличается яркой цветовой гаммой, оптимистичным настроением и особым художественным языком, благодаря которому её работы легко узнаваемы.

Израиль глазами художницы

В центре выставки — авторское восприятие Израиля, где особое внимание уделено Тель-Авиву и Иерусалиму. Эти города, столь непохожие друг на друга, в работах художницы складываются в единый художественный рассказ о стране, её истории, культуре и людях. Через городские пейзажи, архитектурные детали и атмосферные сцены автор показывает многогранность израильской жизни, объединяя разные эпохи и настроения.

Магический экспрессионизм и игра цвета

Картины Зои Северы выполнены в характерной для неё манере, которую называют «магическим экспрессионизмом». В её работах реальность переплетается с фантазией, а архитектура становится частью эмоционального повествования. На полотнах можно увидеть небоскрёбы, набережные, рынки, парки и оживлённые городские улицы. Особую выразительность произведениям придают золотистые и насыщенные сапфировые оттенки, которые формируют неповторимую атмосферу каждой картины.

1519406_800.jpg

Искусство и гуманитарная деятельность

Помимо творческой работы, Зои Севера активно занимается благотворительными проектами. Художница участвует в программах гуманитарной поддержки Украины, помогая детям и людям, пострадавшим от военных действий. Эта деятельность реализуется в сотрудничестве с фондом United People of the Planet и посольством Израиля в Киеве.

...Выставка «Израиль в золоте и сапфире» станет интересна не только ценителям живописи, но и всем, кто хочет увидеть Израиль через личный и эмоциональный взгляд художника. Работы Зои Северы объединяют архитектуру, культуру и настроение страны, превращая каждое полотно в отдельную историю, наполненную светом, цветом и жизнью.

1517795_original.jpg

×
Читайте нас также:
#благотворительность #Израиль #выставка #живопись #искусство #культура #архитектура #художник
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пальмовый дом Ботанического сада Латвийского университета
Изображение к статье: В Латвии впервые будет показан анимационный фильм, специально адаптированный для слепых детей
Изображение к статье: Режиссёр Томас Остермайер
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы?
Люблю!
Изображение к статье: иранские ракеты
В мире
Изображение к статье: Муниципальная полиция Риги.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях и в социальных медиа, что не раз приводило к скандалам. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Женщина у окна
Люблю!
Изображение к статье: Завещание
Люблю!
Изображение к статье: Нужно ли обязательно сливать первый бульон при варке мяса или курицы?
Люблю!
Изображение к статье: иранские ракеты
В мире
Изображение к статье: Муниципальная полиция Риги.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео