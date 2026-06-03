До 21 июня 2026 года в Бауском музее работаает выставка израильской художницы Зои Северы «Израиль в золоте и сапфире». Экспозиция предлагает зрителям отправиться в яркое визуальное путешествие по городам, пейзажам и культурным особенностям Израиля, увиденным глазами автора.

Художница с узнаваемым стилем

Зои Севера родилась в 1974 году во Львове. Позже она переехала в Израиль, где окончила факультет архитектуры Академии искусств и дизайна Бецалель в Иерусалиме. Сегодня художница живет и работает в городе Гиватаим, а её произведения представлены в музеях и частных коллекциях разных стран мира.

Творчество Зои Северы отличается яркой цветовой гаммой, оптимистичным настроением и особым художественным языком, благодаря которому её работы легко узнаваемы.

Израиль глазами художницы

В центре выставки — авторское восприятие Израиля, где особое внимание уделено Тель-Авиву и Иерусалиму. Эти города, столь непохожие друг на друга, в работах художницы складываются в единый художественный рассказ о стране, её истории, культуре и людях. Через городские пейзажи, архитектурные детали и атмосферные сцены автор показывает многогранность израильской жизни, объединяя разные эпохи и настроения.

Магический экспрессионизм и игра цвета

Картины Зои Северы выполнены в характерной для неё манере, которую называют «магическим экспрессионизмом». В её работах реальность переплетается с фантазией, а архитектура становится частью эмоционального повествования. На полотнах можно увидеть небоскрёбы, набережные, рынки, парки и оживлённые городские улицы. Особую выразительность произведениям придают золотистые и насыщенные сапфировые оттенки, которые формируют неповторимую атмосферу каждой картины.

Искусство и гуманитарная деятельность

Помимо творческой работы, Зои Севера активно занимается благотворительными проектами. Художница участвует в программах гуманитарной поддержки Украины, помогая детям и людям, пострадавшим от военных действий. Эта деятельность реализуется в сотрудничестве с фондом United People of the Planet и посольством Израиля в Киеве.

...Выставка «Израиль в золоте и сапфире» станет интересна не только ценителям живописи, но и всем, кто хочет увидеть Израиль через личный и эмоциональный взгляд художника. Работы Зои Северы объединяют архитектуру, культуру и настроение страны, превращая каждое полотно в отдельную историю, наполненную светом, цветом и жизнью.