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В четверг в Латвии усилится ветер, сообщают синоптики 0 94

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
LETA
Изображение к статье: Ветряная турбина
ФОТО: Unsplash.com

Ночью и утром будет преимущественно ясная погода с медленным или умеренным южным, юго-восточным ветром. Температура воздуха на рассвете опустится до +9...+14 градусов, в восточных районах - до +7 градусов.

На юго-западе Курземе ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +19...+25 градусов.

В Риге в ночные и утренние часы ожидается преимущественно ясное небо, днем будет частично облачно. Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-юго-восточный ветер, воздух остынет до +14 градусов; днем ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +23 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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