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Он слишком быстро ехал: в Латвии поймали эстонца и оштрафовали на 6700 евро 1 171

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV

В минувшие выходные мотоциклист — гражданин Эстонии, пытавшийся скрыться от полиции, за совершённые нарушения получил штраф в размере 6700 евро и лишился водительских прав. Об этом bb.lv сообщили в Государственной полиции Латвии.

В воскресенье около 13:00 во время патрулирования в волости Кодес Баусского края радар полицейского автомобиля зафиксировал мотоцикл, двигавшийся со скоростью 126 км/ч при разрешённых 70 км/ч. Кроме того, символы на государственном регистрационном номере транспортного средства были заклеены наклейкой.

Латвийская полиция попыталась остановить эстонского байкера, но не тут-то было. Эстонец оказался не медленным – он ещё больше увеличил скорость и попытался скрыться. Информация была также передана экипажу муниципальной полиции Иецавы.

Въехав в населённый пункт Иецава, на перекрёстке экипаж муниципальной полиции попытался перекрыть путь нарушителю, однако опять не получилось.

Сотрудники Государственной полиции неоднократно требовали на латышском и английском языках остановить транспортное средство, однако мотоциклист не реагировал и продолжал бегство, увеличивая скорость. Преследование продолжилось по Баускому шоссе в направлении Риги до Кекавского края, где водитель, не оценив интенсивность движения, резко затормозил.

После остановки мотоцикла полицейские задержали мужчину — гражданина Эстонии.

В отношении нарушителя были начаты аж шесть административных производств. Общий размер назначенного штрафа составил 6700 евро, кроме того, мужчина лишён права управления транспортными средствами на три года.

Также в отношении него возбуждено уголовное дело. Это грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Окончательную меру наказания определит суд.

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#полиция #Эстония #Латвия #скорость
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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