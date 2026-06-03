С начала года латвийские пограничники предотвратили уже более 4500 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. В Государственной пограничной охране предупреждают, что нагрузка на сотрудников достигла критического уровня.

Ресурсы Государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас используются на пределе возможностей. Об этом в интервью агентству LETA заявил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

По его словам, с начала года предотвращены уже 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию с территории Беларуси. Если нынешняя тенденция сохранится, прошлогодний показатель может быть превышен. Для сравнения: за весь прошлый год латвийские пограничники предотвратили более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

Хотя зимой активность была ниже, ситуация остаётся напряжённой круглый год. По словам Пуятса, в условиях гибридного давления миграционные потоки могут использоваться как инструмент воздействия независимо от сезона.

Начальник погранохраны отметил, что для обеспечения охраны восточной границы приходится привлекать сотрудников из других подразделений службы. Из-за нехватки ресурсов многие сотрудники работают значительно больше обычного. По словам Пуятса, ограничения по сверхурочным часам фактически не соблюдаются, а рабочая неделя отдельных сотрудников может достигать 56 часов.

Для жителей Латвии это означает, что значительная часть ресурсов погранохраны продолжает концентрироваться именно на белорусском направлении, которое власти считают одним из главных источников гибридных угроз.

Пуятс также заявил, что инструментализация миграции может быть связана с различными политическими факторами и информационными кампаниями. По его мнению, поток нелегальных мигрантов периодически реагирует на события и решения, связанные с Латвией.

В настоящее время на приграничной территории продолжает действовать режим усиленной охраны границы. Правительство продлило его до 30 июня. Особый режим распространяется на ряд территорий Латгалии, включая Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края, а также Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.

В отдельных случаях Латвия продолжает применять гуманитарные исключения. В этом году по гуманитарным причинам в страну были допущены 31 человек.

Для сравнения, в 2024 году пограничники предотвратили 5388 попыток незаконного пересечения границы, а в 2025 году этот показатель вырос более чем вдвое и достиг 12 046 случаев.

Судя по нынешней статистике, давление на латвийско-белорусскую границу остаётся высоким, а погранохрана готовится к тому, что число попыток незаконного проникновения в этом году может установить новый рекорд.