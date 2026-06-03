Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против Ирана. Под ограничения попали четыре гражданина страны и четыре крупные иранские криптовалютные биржи, а также иностранные компании и лица, сотрудничающие с ними.

Во вторник США расширили санкции против Ирана, введя ограничения в отношении отдельных лиц и компаний, работающих в сфере цифровых активов.

Как сообщается на сайте Министерства финансов США, под санкции попали четыре гражданина Ирана, а также четыре иранские криптовалютные биржи — Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex.

В американском ведомстве подчеркнули, что под вторичные санкции могут попасть и иностранные финансовые учреждения, а также физические лица, если они будут осуществлять определенные операции с указанными компаниями.

Напомним, в конце мая министр финансов США Скотт Бессент допускал возможность частичной отмены санкций против Ирана в зависимости от дальнейшего развития переговорного процесса между странами.

Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсуждать отдельные аспекты своей ядерной программы. В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются в непрерывном режиме.

При этом ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 3 июня США и Иран, несмотря на действующее перемирие, обменялись ударами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на объекты в Кувейте и Бахрейне. Однако Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло успешность этих ударов и сообщило о нанесении удара по иранскому наземному пункту управления на острове Кешм.

Новый пакет санкций свидетельствует о том, что Вашингтон сохраняет экономическое давление на Тегеран, несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты. Одновременно обострение военной ситуации в регионе показывает, что перспективы урегулирования отношений между США и Ираном по-прежнему остаются неопределенными.