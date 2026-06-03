Министры иностранных дел Австралии, Индии, Японии и США договорились вместе построить порт на Фиджи и расширить сотрудничество в сфере критически важных минералов и энергетической безопасности. Эти решения должны придать новый импульс Quad — объединению четырёх стран, которое всё чаще рассматривают как противовес растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Встреча министров иностранных дел Австралии, Индии, Японии и США — Пенни Вонг, Субраманьяма Джайшанкара, Тосимицу Мотэги и госсекретаря США Марко Рубио — стала уже третьей с сентября 2024 года. По её итогам страны Quad объявили о запуске первого совместного инфраструктурного проекта объединения.

«Мы будем сотрудничать в области портовой инфраструктуры. В частности, в ответ на нехватку портовых мощностей на островах Тихого океана мы объявляем о планах совместной работы с Фиджи», — заявил Рубио.

В прошлом году деятельность Quad заметно замедлилась. Лидеры стран так и не смогли провести саммит, а внутри объединения всё громче звучали разногласия — прежде всего между Дональдом Трампом и Нарендрой Моди из-за американских тарифов и других спорных вопросов.

«Мы начинаем демонстрировать реальные результаты и реальные достижения, — отметил Рубио. — Мы глубоко привержены этому партнёрству. Для Соединённых Штатов оно является одним из ключевых элементов нашей глобальной стратегии».

Теперь «Четвёрка» пытается вернуть себе политический вес через конкретные проекты. По словам Рубио, страны договорились запустить инициативу по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и создать рамочную программу сотрудничества в сфере критически важных минералов.

Новая программа должна помочь странам Quad выстроить общую линию по критически важным минералам — от инвестиций в добычу и переработку до развития переработки уже использованного сырья. По сути, речь идет о попытке укрепить цепочки поставок и снизить зависимость от Китая.

Для Японии эта тема особенно чувствительна: после дипломатического конфликта Пекин уже приостанавливал поставки ряда минералов, которые нужны для аэрокосмической отрасли, оборонки и производства полупроводников.

На этом фоне Нью-Дели добивается визита Дональда Трампа в Индию. Такая поездка, вероятно, могла бы быть увязана с саммитом Quad. Впрочем, отсутствие встреч на уровне лидеров уже заставило часть аналитиков усомниться, не теряет ли «Четвёрка» свой прежний политический вес.

Министры иностранных дел не стали говорить, состоится ли саммит Quad в этом году. Однако Рубио дал понять, что дипломаты всё же будут работать над организацией встречи лидеров.

«Отсутствие саммита лидеров действительно породило определённые сомнения, но это не обязательно свидетельствует о снижении значимости Quad», — считает старший научный сотрудник Asia Society Australia в Мельбурне Премеша Саха.

По её словам, для «Четвёрки» сейчас важнее не символические встречи, а практический результат. Если Quad продолжит выдавать конкретные решения на уровне министров и рабочих групп, объединение сохранит актуальность даже без регулярных саммитов.

Главный общий знаменатель у стран Quad остаётся прежним — обеспокоенность ростом влияния Китая. Именно поэтому Рубио вновь делает акцент на «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе».

В совместном заявлении страны Quad вновь дали понять, что главная точка напряжения для них — действия Китая в спорных морских районах. Формально Пекин в тексте не назвали, однако участники встречи заявили о «серьёзной обеспокоенности ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях» и отдельно указали на «милитаризацию спорных территорий» в Южно-Китайском море.

Повод для таких формулировок очевиден. Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря и уже построил военные объекты на части спорных территорий. На эти районы также претендуют несколько стран Юго-Восточной Азии. Отдельный конфликт сохраняется и в Восточно-Китайском море — между Пекином и Токио.

Китай ответил на это привычно жёстко. На брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не поддерживает создание закрытых блоков и конфронтацию между группами государств.

«Мы также не поддерживаем создание закрытых блоков и конфронтацию между группировками государств. Любое сотрудничество не должно подрывать взаимное доверие и взаимодействие между странами региона», — заявила Мао Нин.

При этом положение самой Индии в Quad остаётся непростым. У Нью-Дели тоже есть территориальные споры с Китаем, но Моди одновременно пытается оставить пространство для сближения с Пекином — особенно на фоне разногласий с администрацией Трампа.