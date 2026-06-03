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Закисление организма: что происходит, когда внутренний баланс нарушается 1 214

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закисление организма

Постоянная слабость, нарушения сна, раздражительность и проблемы с пищеварением многие списывают на стресс и переутомление. Однако такие симптомы могут указывать на более серьезные нарушения в работе организма и требуют внимания к своему здоровью.

Многие женщины периодически сталкиваются с усталостью, снижением энергии, проблемами со сном и ухудшением самочувствия. Нередко такие симптомы связывают с так называемым «закислением организма». Однако с медицинской точки зрения кислотно-щелочной баланс крови поддерживается организмом очень строго, и его серьезные нарушения обычно связаны с заболеваниями, а не с особенностями питания.

Что такое ацидоз

Ацидоз — это состояние, при котором уровень pH крови становится ниже нормы. Чаще всего он развивается при серьезных нарушениях обмена веществ, заболеваниях почек, легких или других органов и требует медицинского наблюдения.

В повседневной жизни многие симптомы, которые принято объяснять «закислением организма», могут быть связаны с переутомлением, стрессом, несбалансированным питанием, дефицитом сна или хроническими заболеваниями.

Какие факторы могут ухудшать самочувствие

Несбалансированное питание

Избыток сладостей, фастфуда, полуфабрикатов и недостаток овощей, фруктов и других полезных продуктов могут негативно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

Жесткие диеты

Строгие ограничения в питании, длительное голодание и отказ от целых групп продуктов способны привести к дефициту важных питательных веществ, слабости и ухудшению самочувствия.

Стресс и хроническая усталость

Постоянное эмоциональное напряжение влияет на гормональный фон, качество сна и уровень энергии. В результате человек может чувствовать себя уставшим даже после отдыха.

Гормональные изменения

Беременность, предменструальный синдром и менопауза сопровождаются изменениями обмена веществ и могут влиять на самочувствие женщины.

Заболевания почек и легких

Эти органы участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия организма. Поэтому любые нарушения их работы требуют консультации специалиста.

Бесконтрольный прием лекарств и добавок

Некоторые препараты и биологически активные добавки могут влиять на обменные процессы, поэтому принимать их следует только по рекомендации врача.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Постоянная усталость, головные боли, нарушения сна, проблемы с пищеварением, мышечные судороги или частые простуды могут свидетельствовать о различных нарушениях здоровья.

Также внимания требуют:

  • ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;

  • повышенная раздражительность и тревожность;

  • снижение работоспособности;

  • нарушения менструального цикла;

  • частые воспалительные заболевания.

Если подобные симптомы сохраняются длительное время, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Как поддерживать здоровье

Для хорошего самочувствия специалисты рекомендуют придерживаться принципов здорового образа жизни.

В рационе должно быть достаточно овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов и качественных источников белка. Желательно ограничивать количество сахара, алкоголя, сладких газированных напитков и продуктов глубокой переработки.

Не менее важны полноценный сон, регулярная физическая активность и умение справляться со стрессом. Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, дыхательные практики и достаточный отдых помогают организму эффективно восстанавливаться.

Главное — внимательно относиться к своему самочувствию. Если усталость, боли или другие неприятные симптомы становятся постоянными спутниками жизни, не стоит заниматься самодиагностикой. Намного полезнее вовремя обратиться за консультацией к специалисту и выяснить истинную причину недомогания.

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#питание #сон #стресс #женское здоровье #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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