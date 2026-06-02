7 вещей, которые должны быть в доме у хорошей хозяйки

Дата публикации: 02.06.2026
Никогда не поздно сделать свой дом уютнее и быт функциональнее. Рассмотрим, что может в этом помочь.

 

Некоторые считают, что быть хорошей хозяйкой очень просто. Достаточно поддерживать порядок в доме и уметь готовить. Однако за этими простыми формулировками скрывается колоссальная работа. На самом деле, быть хорошей хозяйкой — значит уметь выстраивать домашнюю логистику и учитывать нюансы, о которых многие даже не задумываются.

Предлагаем список из 7 вещей, которые должны быть в доме у тех, кто знает о важных домашних мелочах. Эти предметы заметно облегчают быт и помогают быстро устранять мелкие и не очень аварийные ситуации.

Иголка и нитка

Представь, что ты торопишься и в самый неподходящий момент отрывается пуговица. Времени нести вещь в швейную мастерскую нет, и ты вынуждена менять одежду на менее привлекательную.

Эту проблему можно решить за пару минут, если у тебя есть иголка и нитка. Даже если ты не зашиваешь вещи сама, небольшой швейный набор точно не будет лишним.

Поднос

Поднос — важная часть кухонного интерьера, о которой часто забывают. Он незаменим для создания уюта: можно принести завтрак в постель или перенести несколько блюд из кухни в зал.

Кроме того, поднос защищает поверхность от крошек и пятен.

Растения

В доме любой уважающей себя хозяйки всегда найдутся горшки с живыми растениями. Цветы и зелень на подоконнике не только оживляют пространство, но и улучшают атмосферу в помещении. Хорошими вариантами являются неприхотливые хлорофитум, спатифиллум, драцена и фикус.

Подставки под горячее

Эти предметы часто вспоминают, когда что-то прожигает поверхность. Существует множество красивых подставок, которые защитят кухню и добавят эстетики. Например, подставки из можжевельника могут также обеспечить ароматерапию.

Гостевые тапочки

Хорошая хозяйка заранее учитывает различные ситуации, включая наличие гостевых тапочек. Это поможет избежать неудобств, когда гости ходят босиком по холодному полу или получают неудобные тапочки.

Наличие отдельных тапочек повысит уровень комфорта в вашем доме.

Скрепки канцелярские и зажимы

Эти мелочи незаменимы не только на работе, но и в быту. Если не хватает контейнеров для сыпучих продуктов, канцелярские скрепки и зажимы помогут скрепить открытые пакетики со специями и крупами.

Плотные шторы

Хорошая хозяйка знает, как важен отдых. Плотные шторы помогут создать темноту в квартире даже в дневное время, что позволит немного вздремнуть. Качественный отдых — залог продуктивности и важный вклад в здоровье.

