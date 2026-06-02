Если ваш ребенок мечтает о собаке, обратите внимание на наш список. Эти породы отличаются терпением, прощают шалости и с удовольствием участвуют в играх.

В каком возрасте заводить собаку

Перед тем как завести домашнего питомца, важно обсудить это решение со всеми членами семьи. Собака не должна вызывать недовольство у родственников. Например, пожилым людям может быть некомфортно с крупной собакой, которая может случайно сбить их с ног во время игры.

Любое животное, живущее в доме с ребенком, должно обладать устойчивой психикой и спокойным нравом. Не все породы соответствуют этим критериям. Также не рекомендуется брать щенка с рук, даже если он кажется очень милым, так как неизвестно, какие черты характера он унаследовал от родителей. Метисы могут вести себя непредсказуемо по мере взросления.

Взаимоотношения между собакой и членами семьи могут складываться по-разному. Хозяином собака считает того, кто ее кормит и дрессирует. Если ребенок достиг подросткового возраста и серьезно относится к воспитанию, он может стать полноценным хозяином. Если ребенку меньше 13-15 лет, щенок будет воспринимать его как товарища для игр и шалостей.

Дети могут самостоятельно выгуливать питомца с 7-9 лет, но прогулки должны проходить недалеко от дома и под контролем взрослых. Родителям стоит предусмотреть возможные опасности, например, если рядом живет недружелюбное животное, что может оставить у ребенка и щенка психологическую травму.

При покупке собаки для детей в возрасте 4-7 лет важно понимать, что вся забота о щенке ляжет на плечи взрослых. Однако малышей стоит приучать к уходу за питомцем, чтобы они учились брать на себя ответственность.

Заводить питомца для детей младше 4 лет не рекомендуется, так как это может быть небезопасно как для ребенка, так и для щенка. В этом возрасте малыш не сможет понять и освоить правила общения с животными.

Какие породы собак подходят для детей

Мы разделили породы по размеру, чтобы упростить выбор.

Маленькие породы собак для детей

Йоркширский терьер

Йорки — дружелюбные, активные и игривые собаки. Если заниматься их воспитанием с раннего возраста, можно вырастить интеллигентного и вежливого питомца. Однако из-за их любви к шуму не стоит заводить их в домах с младенцами.

Мальтезе

Мальтийские болонки — милые и нежные собаки, которые могут грустить, если хозяев долго нет дома. Они станут верными друзьями для подростков и пожилых людей, а также подходят для семей с аллергиками, так как их шерсть не вызывает неприятных симптомов.

Папильон

Эти миниатюрные и наблюдательные собаки любят угождать хозяевам и проводить время с семьей. Они спокойные и неагрессивные, но требуют аккуратного обращения, так как являются хрупкой породой.

Мопс

Мопсы обладают флегматическим характером, не очень активны и любят проводить время на диване. Они ценят внимание хозяев и с удовольствием играют с детьми, но плохо переносят жару и большие физические нагрузки.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти добрые собаки счастливы жить в большой семье и считаются одними из лучших для детей. Однако они не очень активны и не могут постоянно участвовать в детских играх.

Лучшие средние породы собак для детей

Пудель

Пудели входят в топ-10 самых умных собак благодаря своей способности к дрессировке. Эти животные часто выступают в цирках. Несмотря на пушистую шерсть, они гипоаллергенны и почти не линяют. Это отличные семейные собаки, которые хорошо ладят с детьми.

Шелти

Шелти — умные и добрые собаки, которые быстро запоминают команды. Они любят общаться с людьми, но при этом ненавязчивы и умеют считывать настроение домашних.

Вельш-корги

Эти милые собачки полны энергии и не подходят для флегматиков. Они не агрессивны, но могут быть упрямыми и своенравными, поэтому лучше их заводить для подростков.

Бордер-колли

Эти грациозные собаки становятся послушными питомцами при обучении с щенячьего возраста. Они дружат с детьми старше 12-13 лет и требуют много времени на дрессировку.

Кокер-спаниель

Кокеры любят детей и обожают быть в центре внимания, активно участвуя в играх. Они хорошо чувствуют психологическое состояние человека и часто используются в терапии.

Крупные породы собак, любящие детей

Золотистый ретривер

Несмотря на большой размер, золотистые ретриверы считаются одними из лучших пород для детей. Они любят активные игры и хорошо чувствуют себя в активной семье.

Лабрадор

Лабрадоры — умнейшие собаки и отличные компаньоны для детей и взрослых. Они любят общаться не только с людьми, но и с другими питомцами.

Сенбернар

Эти большие собаки отличаются спокойным нравом и дружелюбным отношением к детям. Однако их нужно воспитывать с раннего возраста, иначе они могут стать неуправляемыми.

Немецкая овчарка

Эти собаки быстро обучаются и хорошо показывают себя в сложных ситуациях. Они терпеливо относятся к детским шалостям и становятся отличными партнерами для игр.

Колли

Колли — умные и добрые собаки, которые спокойно относятся к приставаниям детей. Их нужно обучать с детства, чтобы они стали верными компаньонами.

Опасные породы для семьи с детьми

Существуют породы, которые могут проявлять агрессию и ревность. Не рекомендуется покупать детям кавказскую овчарку, бультерьера, питбуля, бразильского мастиффа, боксера, чау-чау, добермана, аляскинского маламута, акита-ину и ротвейлера. Эти породы часто используются как сторожевые или бойцовские собаки, и с ними могут возникнуть проблемы даже у опытных собаководов.

Однако любой питомец может стать опасным в определенных обстоятельствах, даже миниатюрная порода. Например, при переезде собаки могут испытывать стресс и вести себя неадекватно. Детям нужно объяснять, что нельзя трогать животное во время еды или сна, а также не следует оставлять младенца наедине с животными, так как собака может ревностно относиться к новому члену семьи.