Деми Мур пошла против бывшего зятя: всплыли шокирующие подробности

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Деми Мур поддержала дочь Румер Уиллис в суде и заявила, что бывший партнер наследницы проявлял агрессию, злоупотреблял доверием семьи и не уделял должного внимания благополучию своей дочери.

Голливудская актриса Деми Мур дала показания в суде в поддержку своей дочери Румер Уиллис, которая добивается опеки над трехлетней дочерью. Звезда обвинила бывшего партнера наследницы в агрессивном поведении, давлении на семью и безответственном отношении к ребенку.

63-летняя Деми Мур оказалась вовлечена в судебное разбирательство между своей старшей дочерью Румер Уиллис и ее бывшим партнером, музыкантом Дереком Томпсоном. Бывшие возлюбленные спорят об условиях опеки над общей дочерью Луэттой.

Как сообщает Daily Mail, в распоряжении журналистов оказались материалы дела, включая письменные показания Мур. В них актриса заявила, что во время отношений Томпсон часто ставил собственные интересы выше интересов Румер.

Деми Мур с Луэттой.

Деми Мур с Луэттой.

По словам Деми, еще во время беременности дочери она заметила, что та постоянно находится в состоянии стресса.

«Со временем я увидела, что его поведение выглядит странным и что он всегда ставит себя и свои потребности на первое место», — говорится в заявлении актрисы.

Особенно неприятные воспоминания у Мур связаны с днем рождения внучки. По ее словам, во время домашних родов Томпсон неожиданно забрался в родильную ванну к Румер, не спросив разрешения.

«Все были в шоке. После того как Румер попросила его выйти, он сделал это, но оставшуюся часть родов вел себя раздраженно и демонстрировал недовольство. Все внимание было сосредоточено на нем», — утверждает актриса.

mur4.jpg

Румер Уиллис с дочерью Луэттой.

Кроме того, Деми Мур заявила, что Томпсон пытался ограничить общение Румер с матерью и сестрами, а также негативно высказывался об их присутствии рядом с ней.

Сама Румер Уиллис в судебных документах обвинила бывшего партнера в употреблении наркотиков. По ее словам, однажды мужчина находился в состоянии сильного наркотического опьянения, когда рядом была их маленькая дочь.

Также Уиллис выразила обеспокоенность некоторыми методами ухода за ребенком, которые практиковал Томпсон. Речь идет о его стремлении к частому телесному контакту с дочерью, что, по мнению Румер, в ряде случаев выглядело неуместно.

mur5.jpg

Дерек Томпсон с дочерью Луэттой.

Кроме того, семья утверждает, что Томпсон практически не участвует в финансовом обеспечении ребенка.

Напомним, Румер Уиллис — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она начала встречаться с музыкантом Дереком Томпсоном в 2020 году, а в 2023-м у пары родилась дочь Луэтта. Спустя менее года после рождения ребенка Румер сообщила о расставании с возлюбленным.

Сейчас судебное разбирательство продолжается, а окончательное решение по вопросу опеки над девочкой пока не принято.

Пока суд рассматривает аргументы обеих сторон, конфликт вокруг опеки над маленькой Луэттой продолжает привлекать внимание общественности. Поддержка Деми Мур показывает, что семья Румер Уиллис настроена серьезно и намерена отстаивать свою позицию в этом непростом разбирательстве.

Фото: Instagram.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
