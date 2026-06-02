Летом многие выбирают солнцезащитный крем, ориентируясь лишь на цифру SPF на упаковке. Однако далеко не все понимают, что именно она означает. Дерматологи объясняют: правильное понимание маркировки поможет эффективнее защитить кожу от солнечных ожогов и снизить риск преждевременного старения.
Что означают цифры SPF
Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца. Этот показатель отражает, насколько дольше человек может находиться под солнечными лучами без риска получить ожог по сравнению с отсутствием защиты.
Например, если без крема кожа начинает краснеть через одну минуту пребывания на солнце, то средство с SPF 30 теоретически увеличивает это время до 30 минут, а SPF 60 — до одного часа.
Почему SPF 50 заметно эффективнее SPF 30
Многие считают, что разница между SPF 30 и SPF 50 несущественна. Однако специалисты обращают внимание на важный нюанс.
Крем с SPF 30 пропускает около 3% ультрафиолетовых лучей типа UVB, которые вызывают солнечные ожоги. SPF 50 пропускает примерно 2%. На первый взгляд разница кажется небольшой, но фактически SPF 30 позволяет проникать примерно на 50% большему количеству вредного излучения.
Именно поэтому более высокий показатель обеспечивает дополнительную защиту, особенно людям со светлой и чувствительной кожей.
Главная ошибка любителей загара
По словам дерматологов, высокий SPF часто создает ложное чувство безопасности. Многие уверены, что крем с маркировкой 50+ защищает кожу на весь день, и забывают о других мерах предосторожности.
В результате люди:
не обновляют крем после купания или активного потоотделения;
проводят слишком много времени под прямыми солнечными лучами;
отказываются от головных уборов, одежды с длинным рукавом и пребывания в тени.
Между тем ни одно солнцезащитное средство не обеспечивает стопроцентной защиты и требует регулярного повторного нанесения.
Правила защиты от солнца
Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а при светлой коже — SPF 50.
Наносите средство за 15–20 минут до выхода на улицу.
Обновляйте защиту каждые два часа, а также после купания или интенсивного потоотделения.
Избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00, когда ультрафиолет наиболее активен.
Носите головной убор с широкими полями или козырьком.
Используйте солнцезащитные очки с UV-фильтром.
Отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов, закрывающей плечи и руки.
Не забывайте защищать губы специальным бальзамом с SPF.
Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.
Помните, что облака не блокируют весь ультрафиолет — защита нужна даже в пасмурную погоду.
Что делать, если вы обгорели на солнце
Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Чем быстрее начать правильный уход, тем легче пройдет восстановление.
Немедленно уйдите в тень
Если кожа покраснела и стала горячей на ощупь, прекратите пребывание на солнце. Повторное воздействие ультрафиолета только усилит повреждение.
Охладите кожу
Примите прохладный душ или приложите к обгоревшим участкам прохладный влажный компресс на 10–15 минут. Вода должна быть прохладной, но не ледяной.
Пейте больше жидкости
Солнечный ожог способствует потере жидкости и может привести к обезвоживанию. Пейте воду небольшими порциями в течение дня.
Используйте успокаивающие средства
Подойдут:
гель с алоэ вера;
легкие увлажняющие кремы без спирта и отдушек;
специальные средства после загара.
Они помогут уменьшить сухость, стянутость и дискомфорт.
Не трите и не скрабируйте кожу
Избегайте жестких мочалок, пилингов и агрессивной косметики до полного восстановления кожи.
Носите свободную одежду
Лучше выбирать легкие хлопковые ткани, которые не будут дополнительно раздражать поврежденную кожу.
Чего делать нельзя
Смазывать ожог маслом, жирным кремом или вазелином сразу после получения ожога.
Использовать спиртовые лосьоны.
Прикладывать лед непосредственно к коже.
Прокалывать появившиеся волдыри.
Когда нужен врач
Обратитесь за медицинской помощью, если появились:
большие волдыри на значительной площади тела;
высокая температура;
озноб;
сильная слабость;
головокружение;
тошнота или рвота;
признаки обезвоживания.
Солнцезащитный крем остается одним из самых эффективных способов защиты кожи от ультрафиолета, однако его возможности не безграничны. Даже высокий SPF не отменяет необходимости избегать палящего солнца в часы пик, носить головной убор и регулярно обновлять защитное средство. Именно комплексный подход помогает сохранить здоровье кожи и снизить риск ее преждевременного старения.
