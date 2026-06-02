SPF без мифов: что означают цифры на солнцезащитном креме и почему они важны

Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.

Летом многие выбирают солнцезащитный крем, ориентируясь лишь на цифру SPF на упаковке. Однако далеко не все понимают, что именно она означает. Дерматологи объясняют: правильное понимание маркировки поможет эффективнее защитить кожу от солнечных ожогов и снизить риск преждевременного старения.

Что означают цифры SPF

Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца. Этот показатель отражает, насколько дольше человек может находиться под солнечными лучами без риска получить ожог по сравнению с отсутствием защиты.

Например, если без крема кожа начинает краснеть через одну минуту пребывания на солнце, то средство с SPF 30 теоретически увеличивает это время до 30 минут, а SPF 60 — до одного часа.

Почему SPF 50 заметно эффективнее SPF 30

Многие считают, что разница между SPF 30 и SPF 50 несущественна. Однако специалисты обращают внимание на важный нюанс.

Крем с SPF 30 пропускает около 3% ультрафиолетовых лучей типа UVB, которые вызывают солнечные ожоги. SPF 50 пропускает примерно 2%. На первый взгляд разница кажется небольшой, но фактически SPF 30 позволяет проникать примерно на 50% большему количеству вредного излучения.

Именно поэтому более высокий показатель обеспечивает дополнительную защиту, особенно людям со светлой и чувствительной кожей.

Главная ошибка любителей загара

По словам дерматологов, высокий SPF часто создает ложное чувство безопасности. Многие уверены, что крем с маркировкой 50+ защищает кожу на весь день, и забывают о других мерах предосторожности.

В результате люди:

  • не обновляют крем после купания или активного потоотделения;

  • проводят слишком много времени под прямыми солнечными лучами;

  • отказываются от головных уборов, одежды с длинным рукавом и пребывания в тени.

Между тем ни одно солнцезащитное средство не обеспечивает стопроцентной защиты и требует регулярного повторного нанесения.

Правила защиты от солнца

  • Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а при светлой коже — SPF 50.

  • Наносите средство за 15–20 минут до выхода на улицу.

  • Обновляйте защиту каждые два часа, а также после купания или интенсивного потоотделения.

  • Избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00, когда ультрафиолет наиболее активен.

  • Носите головной убор с широкими полями или козырьком.

  • Используйте солнцезащитные очки с UV-фильтром.

  • Отдавайте предпочтение легкой одежде светлых тонов, закрывающей плечи и руки.

  • Не забывайте защищать губы специальным бальзамом с SPF.

  • Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

  • Помните, что облака не блокируют весь ультрафиолет — защита нужна даже в пасмурную погоду.

Что делать, если вы обгорели на солнце

Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Чем быстрее начать правильный уход, тем легче пройдет восстановление.

Немедленно уйдите в тень

Если кожа покраснела и стала горячей на ощупь, прекратите пребывание на солнце. Повторное воздействие ультрафиолета только усилит повреждение.

Охладите кожу

Примите прохладный душ или приложите к обгоревшим участкам прохладный влажный компресс на 10–15 минут. Вода должна быть прохладной, но не ледяной.

Пейте больше жидкости

Солнечный ожог способствует потере жидкости и может привести к обезвоживанию. Пейте воду небольшими порциями в течение дня.

Используйте успокаивающие средства

Подойдут:

  • гель с алоэ вера;

  • легкие увлажняющие кремы без спирта и отдушек;

  • специальные средства после загара.

Они помогут уменьшить сухость, стянутость и дискомфорт.

  • Не трите и не скрабируйте кожу

  • Избегайте жестких мочалок, пилингов и агрессивной косметики до полного восстановления кожи.

  • Носите свободную одежду

Лучше выбирать легкие хлопковые ткани, которые не будут дополнительно раздражать поврежденную кожу.

Чего делать нельзя

  • Смазывать ожог маслом, жирным кремом или вазелином сразу после получения ожога.

  • Использовать спиртовые лосьоны.

  • Прикладывать лед непосредственно к коже.

  • Прокалывать появившиеся волдыри.

Когда нужен врач

Обратитесь за медицинской помощью, если появились:

  • большие волдыри на значительной площади тела;

  • высокая температура;

  • озноб;

  • сильная слабость;

  • головокружение;

  • тошнота или рвота;

  • признаки обезвоживания.

Солнцезащитный крем остается одним из самых эффективных способов защиты кожи от ультрафиолета, однако его возможности не безграничны. Даже высокий SPF не отменяет необходимости избегать палящего солнца в часы пик, носить головной убор и регулярно обновлять защитное средство. Именно комплексный подход помогает сохранить здоровье кожи и снизить риск ее преждевременного старения.

