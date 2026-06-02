Несмотря на распространённое мнение о высоких налогах, жители Латвии сохраняют после уплаты налогов большую часть заработанного, чем жители многих западноевропейских стран. Однако проблема заключается не столько в налоговых ставках, сколько в уровне доходов и качестве государственных услуг.

Согласно расчётам Euronews на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), жители стран Восточной Европы в среднем получают на руки большую часть своей зарплаты, чем жители Западной Европы, пишет Latvijas Avīze.

Для сравнения был использован условный пример человека без детей и супруга с годовым доходом 100 000 евро до уплаты налогов. Такой подход позволяет сопоставить налоговую нагрузку между разными странами, хотя реальные суммы могут существенно отличаться в зависимости от семейного положения, наличия детей и особенностей национальных налоговых систем.

Лучший результат показала Болгария, где после уплаты налогов из 100 000 евро остаётся 86 930 евро. На втором месте оказалась Эстония с показателем 74 400 евро. Далее следуют Чехия, Мальта, Швейцария и Кипр, где работники сохраняют более 70% заработанных средств.

Латвия вошла в группу стран, где после уплаты налогов остаётся от 60 до 70 тысяч евро. С результатом 66 200 евро страна заняла 11-е место среди европейских государств, опередив многие страны Западной Европы. Для сравнения, в Литве после уплаты налогов остаётся около 60 500 евро.

На противоположном конце рейтинга находится Бельгия, где из заработанных 100 000 евро работник получает на руки лишь 50 750 евро. За ней следуют Дания и Швеция — страны, которые часто приводят в пример как образец высокого уровня жизни и социальной защищённости.

В Дании после уплаты налогов остаётся около 51 500 евро, а в Швеции — примерно 52 200 евро.

Сравнение показывает, что распространённое представление о чрезмерно высоких налогах в Латвии не вполне соответствует действительности. По уровню налоговой нагрузки страна находится ближе к государствам с относительно умеренным налогообложением.

При этом разница между Восточной и Западной Европой заключается не только в размере налогов. В странах Северной и Западной Европы более высокая налоговая нагрузка сопровождается более высоким уровнем доходов населения и более широким спектром государственных услуг — от здравоохранения и образования до социальной поддержки и общественной безопасности.

Поэтому для многих жителей Латвии ключевой проблемой остаётся не столько размер налогов, сколько уровень заработной платы. Даже сохраняя большую долю дохода после уплаты налогов, жители страны зачастую получают значительно меньшие суммы в абсолютном выражении по сравнению с населением более богатых европейских государств.

Именно поэтому дискуссия о благосостоянии всё чаще сводится не к вопросу о снижении налогов, а к необходимости повышать производительность экономики, привлекать инвестиции и создавать условия для роста доходов населения.