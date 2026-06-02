Кризис на Ближнем Востоке пока не нанёс серьёзного удара по большинству латвийских фермеров, однако самые тяжёлые последствия могут проявиться уже при подготовке следующего сельскохозяйственного сезона. В отрасли предупреждают о резком росте цен на топливо, удобрения и средства защиты растений.

Латвийское сельское хозяйство может столкнуться с гораздо более серьёзными последствиями ближневосточного кризиса в следующем году, чем сейчас. Об этом заявил председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (СССО) Гунтис Гутманис.

По его словам, большинство фермеров успели закупить топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений ещё до того, как кризис вызвал рост мировых цен. Поэтому нынешний сезон для многих хозяйств проходит без резкого увеличения затрат.

Однако ситуация может существенно измениться уже осенью. Именно тогда аграриям предстоит закупать основные ресурсы для следующего сельскохозяйственного года.

По оценке отрасли, цены на топливо, удобрения и средства защиты растений сейчас уже на 30–50% выше, чем год назад.

Основная проблема связана с Ближним Востоком, который играет важную роль в поставках сырья для мировой аграрной отрасли. По словам Гутманиса, около 20% мировых ресурсов топлива и минеральных удобрений связано с этим регионом. Любые перебои в поставках быстро отражаются на мировых ценах.

Подорожание топлива затрагивает не только работу фермеров, но и транспортировку продукции, логистику и переработку.

Что важно знать: даже если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется в ближайшее время, последствия для рынка могут ощущаться ещё несколько лет. Причина — повреждённая инфраструктура, порты и производственные мощности, восстановление которых требует времени.

В отрасли уже фиксируют первые признаки адаптации к новым условиям. Некоторые хозяйства пересматривают планы посевов на следующий сезон. Часть фермеров может сократить площади отдельных культур или изменить структуру производства.

Одним из возможных решений Гутманис считает диверсификацию сельского хозяйства. В качестве примера он приводит строящийся в Елгаве завод по производству горохового протеина компании Asns Ingredient.

Ожидается, что запуск предприятия позволит увеличить выращивание гороха в Латвии и одновременно обеспечит переработку сырья внутри страны, создавая дополнительную добавленную стоимость.

Впрочем, говорить о будущем росте цен на продукты питания пока рано. Глава СССО отмечает, что стоимость продовольствия будет зависеть не только от затрат производителей, но и от урожая в Латвии и других странах Европы.

Даже если себестоимость местной продукции вырастет, рынок может сдержать более дешёвый импорт из регионов с хорошим урожаем. Поэтому реальные последствия нынешнего кризиса для потребителей станут понятнее после завершения уборочной кампании в Европе.

Тем временем в Елгаве продолжается строительство одного из крупнейших агропромышленных проектов последних лет. Завод по производству горохового протеина планируют достроить уже этим летом, а выпуск продукции начать в начале 2027 года. Общий объём инвестиций в проект вместе с сопутствующей инфраструктурой превысит 150 миллионов евро.

Таким образом, латвийское сельское хозяйство входит в новый сезон в условиях повышенной неопределённости: текущий год ещё проходит относительно спокойно, но основные последствия мирового кризиса отрасль ожидает впереди.