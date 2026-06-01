Чикагская товарная биржа (CME) совершает исторический переход на круглосуточную торговлю криптовалютными деривативами.

Фьючерсы и опционы на биткоин стали доступны для непрерывной торговли 7 дней в неделю. Единственный перерыв — часовая техническая пауза между 01:00 и 02:00 мск в ночь на воскресенье. Как отмечает CoinDesk, это решение теоретически может привести к исчезновению рыночного феномена так называемых CME-гэпов — ценовых разрывов, которые годами использовались трейдерами как рыночный ориентир.

CME — одна из крупнейших фьючерсных бирж мира, выступающая центром торговли товарными и финансовыми деривативами. Она запустила поставочные фьючерсы на биткоин на пике бычьего рынка в конце 2017 года, когда цена находилась ниже $20 тыс. Она долгое время оставалась крупнейшей регулируемой в США площадкой, предлагающей поставочные контракты.

На конец мая месячные объемы торгов криптофьючерсами на CME составляют порядка $140 млрд, а открытый торговый интерес чуть ниже $10 млрд. Для сравнения, у Binance открытый интерес по таким же фьючерсам насчитывает $7,8 млрд, Bybit — более $4,2 млрд, а у Hyperliquid — $2,3 млрд. Дневные объемы торгов поставочными биткоин-фьючерсами составили более $9 млрд, $5 млрд и $2,3 млрд соответственно, согласно Coingecko.

Гэп — визуальный разрыв на графике цены актива. Поскольку CME торговала по традиционному биржевому расписанию с закрытием на выходные, а крипторынок работал круглосуточно, за уикенд цена биткоина могла существенно измениться. К открытию в понедельник стартовая цена оказывалась на новом уровне, образуя разрыв относительно цены закрытия пятницы. Это отличает CME от классических криптобирж, торги на которых работают непрерывно с редкими случаями перерывов в работе.

Трейдеры использовали гэпы как ориентир: в техническом анализе считается, что цена стремится вернуться к уровню предыдущей сессии, чтобы «закрыть» разрыв. Статистически эта закономерность работает далеко не всегда, однако многие инвесторы учитывали ее в стратегиях.

Теперь такие разрывы могут исчезнуть — фьючерсы CME будут практически непрерывно отражать движение цены, как это происходит на спотовых рынках таких бирж как Binance, Coinbase, OKX и других. Однако полностью непрерывным график все же не станет: еженедельная часовая пауза (с 01:00 до 02:00 мск по воскресеньям) все еще может создавать кратковременные микроразрывы и всплески волатильности при возобновлении торгов.

На момент запуска круглосуточной торговли остаются открытыми три гэпа, все образовавшиеся в этом году. Два находятся выше текущей спотовой цены биткоина (~$73 тыс.): около $80 тыс. и $78,5 тыс. Третий — ниже рынка, около $70 тыс.