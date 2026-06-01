«Купила овощи для супа - 12 евро» - соцсети спорят о росте цен

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Овощи на лотке в магазине
ФОТО: Виталий Вавилкин

"Зашла за несколькими продуктами — и оставила ползарплаты". Обычная публикация в Threads неожиданно превратилась в масштабный спор о том, действительно ли продукты в Латвии стали непозволительно дорогими.

Расходы на ежедневные покупки продуктов продолжают вызывать широкие дискуссии среди жителей. В социальной сети Threads публикация одной пользовательницы о том, что цены на продукты стали несоразмерно высокими, быстро вызвала волну комментариев с различными наблюдениями покупателей.

Пользовательница под ником Kucinsvaig начала дискуссию, написав: «Мне одной кажется или цены на продукты в последнее время - просто космос? Зайдешь за несколькими вещами — и ощущение, будто оставил ползарплаты».

В комментариях часть пользователей с ней согласилась, указав, что повседневные покупки стали значительно дороже. Одна комментаторша написала, что купила овощи для супа и заплатила около 12 евро. «Серьезно?!» — добавила она.

Однако не все участники обсуждения согласились с тем, что ситуация настолько драматична. Один пользователь отметил, что «секрет в том, чтобы покупать оптом», а другой напомнил об акциях, например о сливочном масле по 0,99 евро.

В обсуждении не обошлось без иронии. Один пользователь пошутил, что если под «несколькими вещами» подразумеваются напитки и закуски, то до зарплаты действительно может быть трудно дотянуть. Другие просто согласились с первоначальной публикацией, написав, что цены действительно «космос» и что такая ситуация наблюдается уже несколько лет.

Многие комментаторы подчеркнули, что многое зависит от привычек покупателя. Если есть время сравнивать цены, следить за скидками и планировать продуктовую корзину, можно покупать дешевле. Однако если после работы только по дороге в магазин решать, что приготовить на ужин, сумма на кассе очень быстро может оказаться неприятным сюрпризом.

Одна пользовательница призналась, что в такой ситуации заплатить всего 30 евро уже кажется «выигрышем в лотерею».

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,5%. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года ВВП после сезонной и календарной корректировки увеличился на 0,6%. В фактических ценах объем ВВП Латвии в первом квартале достиг 9,856 миллиарда евро.

#цены #финансы #Латвия #инфляция #продукты #питание #социальные сети #покупки #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
