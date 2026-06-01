Более сотни литовских школ получили сообщения о минировании 0 41

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Литва.

В понедельник 1 июня литовским учебным заведениям начали массово поступать угрозы о якобы заложенной взрывчатке.

1 июня многие школы в Литве по всей территории страны обнаружили электронные письма с утверждениями о якобы заложенной взрывчатке в их заведении. Известно уже о как минимум 130 таких случаях, их количество постоянно растет.

В полиции отметили, что проверяют информацию и пока не похоже, что за сообщениями стоит реальная угроза.

Учреждениям, которым прислали угрозы, рекомендуют не прерывать учебный процесс и экзамены, но обойти территорию и в случае обнаружения чего-то подозрительного информировать правоохранителей.

Отметим, что в начале июня в странах Балтии проходят школьные экзамены.

#полиция #Литва #образование #безопасность #экзамены #школы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
