В понедельник 1 июня литовским учебным заведениям начали массово поступать угрозы о якобы заложенной взрывчатке.
1 июня многие школы в Литве по всей территории страны обнаружили электронные письма с утверждениями о якобы заложенной взрывчатке в их заведении. Известно уже о как минимум 130 таких случаях, их количество постоянно растет.
В полиции отметили, что проверяют информацию и пока не похоже, что за сообщениями стоит реальная угроза.
Учреждениям, которым прислали угрозы, рекомендуют не прерывать учебный процесс и экзамены, но обойти территорию и в случае обнаружения чего-то подозрительного информировать правоохранителей.
Отметим, что в начале июня в странах Балтии проходят школьные экзамены.
