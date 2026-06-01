В Латвии введено принудительное лечение от наркотической и иной зависимости для несовершеннолетних – в случае угрозы их жизни и здоровью. В Риге готовится создание вытрезвителя для юных наркоманов. Но не запоздали ли все эти меры?

Трудные пациенты

Эксперт Министерства здоровья Римма Беликова рассказала на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, что до конца прошлого года амбулаторные услуги в сфере наркологии в Латвии уже предоставляло 21 учреждение. Количество, впрочем, не перешло в качество – эти услуги характеризовались низкой доступностью, отсутствием психологической поддержки.

Программы уменьшения риска зависимости не работали в случаях, если тинейджер уже сделался наркоманом. Мотивационная программа на 30 дней – в психиатрической больнице Гинтермуйжа – была доступна только для 5-6 детей.

Всемирная организация здравоохранения, оценивая нашу систему, констатировала, что в ЛР фокусируются на медицинском лечении, а не на психологических и социальных факторах.

По данным Минздрава, теперь помощь наркозависимым сосредоточена в Детской клинической университетской больнице, участвуют также вышеупомянутая Гинтермуйжа и больница в Айнажи, а также Центр методического управления. Лечение может длиться до 2 месяцев. Доктор Беликова подчеркнула, что специалисты оценивают «социальные индикации» молодых пациентов.

Клин клином вышибают, а опиоды – опиодами

С 2026 года для несовершеннолетних в Латвии разрешили медикаментозную терапию, в которой применяется бупренорфин – это полусинтетический опиоидный анальгетик сильного действия, применяемый для лечения острых болей и опиоидной зависимости. Он в 25–35 раз сильнее морфина, но из-за частичного агонизма (способность химического вещества связываться с клеточными рецепторами и активировать их, вызывая биологическую реакцию организма) имеет «эффект потолка», меньше угнетает дыхание. Впрочем, препарат вызывает привыкание и требует строгого врачебного контроля.

Масштабы проблемы показывает статистика: с 1 сентября 2025 г. по 11 мая 2026 г. через Центр неотложной медицинской помощи было доставлено в остром состоянии – 279 несовершеннолетних с интоксикацией. То есть, в среднем, по одному за сутки.

Из них 202 были в течение 24 часов осмотрены специалистом-наркологом, 51 принят в лечебную программу, а 27 ожидает очереди.

Пациенты высокого риска

Детский психиатр Анна Семенова рассказала, что «каждый случай пациента оценивается индивидуально».

– Есть пациенты, которые неоднократно попадают в стационар, – констатировала медик. Все же сейчас упор делается на то, чтобы молодые люди оставались в своей среде, и старались избавиться от зависимости. Остаются, конечно, «пациенты высокого риска» – пользователи тяжелых опиоидных наркотиков, употребляющие их интравенозно (шприцом). «Необходимы домашние визиты, большая наша поддержка, коммуникация с родителями или образовательными учреждениями, где эти дети живут и учатся», – признала А.Семенова.

Например, один пациент с 1 сентября уже семикратно доставлялся с передозировкой наркотиками, провел 10 консультаций – пропущенных было вдвое больше. В итоге мотивационную программу самовольно покинул. Теперь посредством суда к нему применяется принудительное лечение…

– Главное для такого пациента – это окружение, – считает медик. На данный момент, конечно, в ЛР еще не хватает специалистов-наркологов, и потому начинать стоит с идентификации поведенческих нарушений у детей, которые еще не начали употреблять, но имеют такую склонность с возрастом.

«Нужно обеспечить раннюю интервенцию по месту жительства и учебы ребенка», – отметила Римма Беликова.

Замкнутый круг

«Без мотивации трудно достичь результатов», — добавил заместитель госсекретаря Минздрава Свенс Хенкузенс. Среди больных наркоманией, к сожалению, есть те, кто страдает психическими заболеваниями.

Юридический советник Бюро омбудсмена Латвии Лайла Хензеле со своей стороны отметила «очень трудное и тяжелое» положение с несовершеннолетними наркоманами.

– Мы ежедневно рассматриваем заявления от родителей, из социальных учреждений…

«Трудным и порой невозможным» назвала куратор прав ребенка взаимодействие различных учреждений, призванных бороться за детей.

– Тенденции непрестанно плохие, «скорая помощь» в среднем вызывается к детям, употребляющим вещества, три раза в день.

Дополнительным аспектом, вызывающим тревогу, является тенденция к сексуальному насилию, под воздействием препаратов. А те, кто пережил подобное, затем тянутся к веществам, чтобы забыться – так и образуется замкнутый круг.

Побег из больницы

Представитель Центра ресурсов детей и подростков Анета Масальска со своей стороны особых перемен в ситуации со злоупотребляющими тинейджерами – не видит. Опасения вызывает ситуация в регионах, «огромный недостаток специалистов, некому оказывать помощь».

Представитель Полиции порядка Государственной полиции Зане Зариня сообщила, что с минувшей осени было составлено 25 протоколов о самовольном уходе пациентов с наркозависимостью из Детской клинической университетской больницы.

Всего в стране в 2025 году было зарегистрировано 336 эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств среди несовершеннолетних. «Это количество остается неизменным по сравнению с прежними годами», – свидетельствуют правоохранительные органы. Вместе со злоупотреблением алкоголем, и другими одурманивающими веществами, получается почти в пять раз больше – 1545 случаев.

Полиция спешит на помощь

Полиция самоуправления Риги также полагает, что поправки к законодательству пока не изменили в корне ситуации. Проблема с несовершеннолетними заключается в том, что они не признают себя наркоманами, когда не испытывают ломки или передозировки – и только тогда обращаются за помощью… Ну а, чтобы добыть денег на новую дозу, несовершеннолетние идут на преступления.

На муниципальной комиссии, в которой представлена полиция самоуправления, за последнюю неделю рассматривалось 78 дел о правонарушениях – и из них 28 касалось злоупотребления наркотиками со стороны несовершеннолетних.

Заведующая отделом социальной помощи семье и детям самоуправления Риги Лига Тетере говорила о «немотивированных детях», находящихся в зоне риска.

– Они не используют ни одной из услуг, и у нас нет механизма…

А вообще, в столице можно получить бесплатную помощь при поведенческих расстройствах ребенка – с 4 лет!

«Я очень благодарна самоуправлению Риги, которое актуализировало сотрудничество», – отметила медик Римма Беликова. Минздрав готов работать совместно с муниципальной полицией, но прежде всего считает, что важны не силовые, а лечебные программы.