Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления

Дата публикации: 01.06.2026
Изображение к статье: Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления

Из баклажанов можно приготовить множество вкусных блюд, включая фаршированные овощи, рулетики с сыром и жареные кружочки.

 

Термическая обработка тёмно-фиолетового плода является важным этапом. При жарке баклажанов на сковороде обычно используется много растительного масла.

Однако это создает проблему: овощ быстро впитывает масло.

Это не устраивает тех, кто следит за своим весом, ведь хочется сохранить полезные свойства овоща и избежать лишних калорий.

Профессиональные повара знают, как достичь этого, не используя слишком много масла. В чем же секрет?

Как жарить баклажаны с минимальным количеством масла

Совсем без масла обойтись не получится, так как без него баклажаны быстро сгорят на сковороде.

Однако можно значительно сократить его количество. Для этого нужно предварительно подготовить овощи.

Нарезанные баклажаны следует поместить в микроволновую печь на 5 минут. За это время они частично приготовятся и станут мягче.

При жарке такие баклажанные пластины почти не будут впитывать масло.

Таким образом, перед тем как выложить подготовленные овощи на сковороду, можно просто слегка смазать поверхность посуды маслом.

Кроме того, предварительная обработка баклажанов не только предотвращает избыточное впитывание масла, но и значительно ускоряет процесс готовки: овощи можно будет снимать со сковороды всего через полминуты.

