Некоторые специи могут не только улучшить вкус блюд, но и положительно сказаться на вашем самочувствии.

Порой самые простые решения могут значительно улучшить жизнь. При этом они не должны быть неприятными или идти против воли. Любители домашней готовки могут обрадоваться, ведь исследование Центра долголетия Калифорнийского университета показало, что куркумин (curcumin) укрепляет память и повышает настроение.

Куркумин — это соединение, содержащееся в корне приправы куркума. Американские ученые отмечают, что его положительные качества особенно проявляются у людей старшего возраста.

Откуда сделаны выводы

Ученые из Калифорнии провели исследование с участием 40 человек в возрасте от 51 до 84 лет, у которых наблюдались незначительные проблемы с памятью. Каждый участник ежедневно принимал около 90 миллиграммов куркумина дважды в день в течение 18 месяцев.

После завершения терапии большинство испытуемых показали улучшение на 28% в различных когнитивных тестах. Авторы исследования связывают такое влияние куркумина с его способностью помогать организму в борьбе с бляшками и клубками в тех отделах мозга, которые отвечают за память и настроение. Часто такие бляшки обнаруживаются при болезни Альцгеймера.