Скумбрия может быть приготовлена различными способами, но засолка остается одним из самых популярных методов.

Скумбрия получается вкусной и нежной благодаря своему специфическому мясу.

Не все готовы ждать сутки, поэтому можно приготовить слабосоленый вариант, чтобы наслаждаться блюдом уже через пару часов после приготовления.

Какие ингредиенты понадобятся?

- полкило скумбрии;

- 1 луковица среднего размера;

- большая ложка соли и маленькая ложка сахара;

- два кусочка гвоздики, лавровый лист и немного перца по вкусу.



Как готовить?

Сначала разморозьте рыбу, обмойте, почистите и нарежьте на небольшие порционные кусочки. Смешайте соль, сахар и перец в единую массу.

Лук нарежьте кольцами.

Выберите банку или контейнер для засолки.

На дно положите смесь из соли и перца, затем уложите рыбу, добавьте лук и снова посолите. Повторяйте слои, пока не закончится рыба. Сверху положите гвоздику и лавровый лист.

Рыба должна постоять 60 минут в холодильнике. После этого аккуратно потрясите и переверните контейнер. Через еще один час рыба будет готова к подаче на стол.