Скумбрия может быть приготовлена различными способами, но засолка остается одним из самых популярных методов.
Скумбрия получается вкусной и нежной благодаря своему специфическому мясу.
Не все готовы ждать сутки, поэтому можно приготовить слабосоленый вариант, чтобы наслаждаться блюдом уже через пару часов после приготовления.
Какие ингредиенты понадобятся?
- полкило скумбрии;
- 1 луковица среднего размера;
- большая ложка соли и маленькая ложка сахара;
- два кусочка гвоздики, лавровый лист и немного перца по вкусу.
Как готовить?
Сначала разморозьте рыбу, обмойте, почистите и нарежьте на небольшие порционные кусочки. Смешайте соль, сахар и перец в единую массу.
Лук нарежьте кольцами.
Выберите банку или контейнер для засолки.
На дно положите смесь из соли и перца, затем уложите рыбу, добавьте лук и снова посолите. Повторяйте слои, пока не закончится рыба. Сверху положите гвоздику и лавровый лист.
Рыба должна постоять 60 минут в холодильнике. После этого аккуратно потрясите и переверните контейнер. Через еще один час рыба будет готова к подаче на стол.
