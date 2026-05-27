Пельмени можно найти практически в каждом холодильнике. Когда нет времени готовить, они становятся отличным решением.

Хотя пельмени можно приготовить самостоятельно, многие предпочитают покупать готовые замороженные изделия в магазине.

На первый взгляд, приготовить пельмени может даже школьник, но иногда они слипаются или разрываются во время варки.

Частые ошибки при варке пельменей

Замороженные пельмени не обладают пластичностью, поэтому класть их в холодную воду или кипяток — это грубая ошибка.

Из-за резкой разницы температур тесто может расшириться, а крахмал — склеиться, что приведет к разрыву и развалу пельменей в воде.

Лучше всего помещать пельмени в воду, разогретую до 50 градусов. Чтобы избежать трещин во время варки, после закипания в кастрюлю стоит добавить немного холодной воды. Этот трюк поможет поддерживать равномерную температуру нагрева.