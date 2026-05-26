Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нужно ли мыть или чистить шампиньоны перед жаркой? 0 311

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли мыть или чистить шампиньоны перед жаркой?

Перед жаркой шампиньоны требуют предварительной обработки.

 

На поверхности грибов часто остаются мелкие частички, такие как песчинки или кусочки почвы.

Все загрязнения необходимо удалить, и у кулинаров есть разные методы для этого.

Некоторые хозяйки предпочитают просто промывать грибы, в то время как другие используют специальные инструменты для очистки.

На первый взгляд, выбор метода может показаться незначительным.

Тем не менее, опытные кулинары подчеркивают, что правильно проведенная предварительная обработка поможет добиться вкусных грибов. Неправильный способ очистки может привести к тому, что блюдо будет выглядеть бледным и не получит золотистой корочки.

Неправильное действие

Промывать шампиньоны перед приготовлением не рекомендуется. Эти грибы обладают высокой впитывающей способностью, что означает, что влага останется внутри блюда.

В результате обжаривания такие грибы не получат румяной корочки, а также могут потерять свои яркие вкусовые качества и стать безвкусными.

Правильное действие

Шампиньоны следует очищать с помощью губки. Достаточно легонько провести губкой по поверхности грибов.

Если загрязнения незначительные, можно просто потереть шапочки грибов друг о друга.

Если на грибах есть сухие или вялые участки, их следует срезать ножом.

Иногда могут возникнуть ситуации, когда без воды не обойтись, например, если загрязнения трудно удалить. Обычно это касается песка, который глубоко застрял.

В таких случаях шампиньоны можно быстро обдать водой (буквально на несколько секунд). Это поможет удалить загрязнения и предотвратить впитывание влаги в блюдо.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Изображение к статье: Ученые разработали первую в мире съедобную клейкую ленту для кулинарии
Изображение к статье: Почему стоит включить клюкву в рацион?
Изображение к статье: Как приготовить красивый и вкусный винегрет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Евро деньги.
Политика
1
Изображение к статье: Полезные продукты с подвохом: какие из них могут вызвать неприятные последствия?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео