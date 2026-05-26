Трагическая авария в Мерсрагсе потрясла весь городок. 10-летний Микс ехал на велосипеде на репетицию школьного танцевального коллектива, когда его сбил автомобиль. Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако спасти его не удалось.

Трагедия произошла в пятницу в Мерсрагсе. 10-летний Микс на велосипеде направлялся в центр поселка на репетицию школьного танцевального коллектива, когда на гравийной дороге его сбил автомобиль, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После столкновения ребёнок получил тяжёлые травмы. Медики доставили мальчика в Детскую больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Мама Микса Яна в тот же день обратилась к людям в социальных сетях с просьбой молиться за сына.

«Может быть, сила и молитвы всех вас сотворят чудо», — написала она.

Однако на следующее утро стало известно, что мальчик скончался.

Для небольшого Мерсрагса это стало настоящим потрясением. В местной средней школе, где учился Микс, в память о нём создали мемориальное место. В школе признают, что трагедия тяжело ударила и по ученикам, и по педагогам — в небольшом поселке многие хорошо знают друг друга.

По словам директора школы, Микс был очень активным ребёнком: занимался футболом и флорболом, а также считался одним из лучших танцоров школьного коллектива народных танцев.

В тот день в эстраде Егерлеяс должен был проходить концерт танцевальных коллективов Талсинского края, и Микс тоже готовился выступать.

Несколько дней назад мальчик получил велосипедные права и очень радовался возможности самостоятельно ездить на велосипеде. Обычно после школы он добирался на занятия автобусом, однако в день трагедии репетиция начиналась позже, поэтому он поехал сам.

Очевидцы рассказывают, что после аварии на месте долго работали медики и полиция.

«Было две машины скорой помощи и две-три полицейские машины», — рассказала местная жительница.

За рулём автомобиля находился 65-летний мужчина. По предварительной версии, водитель мог не соблюдать безопасную дистанцию до ехавшего впереди ребёнка.

В Государственной полиции сообщили, что водитель был трезв, а по факту аварии начат уголовный процесс.

Автомобиль принадлежит «Центральной лаборатории». В компании заявили, что водитель работает там уже несколько лет и ранее не был участником ДТП с пострадавшими. Также предприятие связалось с семьёй погибшего мальчика и выразило готовность оказать помощь.

История Микса стала трагедией не только для одной семьи, но и для всего небольшого сообщества Мерсрагса, где гибель ребёнка восприняли особенно болезненно.