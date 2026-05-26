Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Одному парню оторвало ногу»: стали известны детали жуткой аварии в Вецмилгрависе, где BMW прижал людей к стене магазина 2 1247

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина, сбившая людей
ФОТО: скриншот видео TV3

Тяжёлая авария у одного магазина в рижском Вецмилгрависе закончилась тяжёлыми травмами для трёх человек. По предварительной информации, водитель BMW при парковке перепутал педали и наехал на людей возле стены здания.

Субботний день у магазина на улице Балтасбазницас в Вецмилгрависе превратился в место тяжёлой аварии, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Автомобиль BMW врезался в трёх человек, находившихся возле стены магазина. Все пострадавшие выжили, однако травмы оказались крайне серьёзными.

Очевидцы рассказывают о криках, крови и панике сразу после удара. Сотрудница магазина призналась, что от неожиданности у неё из рук выпал мешок картошки.

«Там лежал мужчина, у него была оторвана половина ноги», — рассказала продавщица.

На место происшествия прибыли три бригады медиков, а также специализированная врачебная бригада, которую привлекают в особо тяжёлых случаях.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, все трое пострадавших — женщина и двое мужчин — получили тяжёлые травмы и политравмы.

«После оказания помощи на месте происшествия все пострадавшие в гемодинамически стабильном состоянии были доставлены в медицинское учреждение», — отметила она.

Один из пострадавших оказался другом местного жителя Ивара. По его словам, состояние мужчины после аварии оставалось тяжёлым.

«Мой друг еще борется в больнице, вчера ему было довольно тяжело», — рассказал он.

По словам очевидцев, авария произошла во время выезда со стоянки задним ходом. Предположительно, водитель перепутал педали, после чего автомобиль резко ускорился и прижал людей к стене.

«Дедок парковался, перепутал педали», — говорит Ивар.

Он также считает, что для пожилых водителей стоило бы ввести повторную проверку навыков вождения.

«Я считаю, что после 60 лет нужно снова сдавать экзамен по вождению. Это нужно для того, чтобы мы все чувствовали себя безопаснее», — добавил он.

Особенно людей потрясло то, что всё произошло среди бела дня возле магазина и рядом могли находиться дети.

64-летнего водителя BMW после аварии задержала полиция. Алкоголь в его организме не обнаружили, водительские права у мужчины были действительными.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Водителю присвоен статус подозреваемого, при этом мера пресечения не связана с лишением свободы.

За подобное преступление закон предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Авария в Вецмилгрависе вновь вызвала дискуссию о безопасности парковок, реакции водителей в экстренных ситуациях и необходимости дополнительных проверок для пожилых автомобилистов.

×
Читайте нас также:
#полиция #медицина #ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Подпольная нарколаборатория
Изображение к статье: Охрана границы Латвии и мониторинг
Изображение к статье: Отмывание денег в банках
Изображение к статье: конфликт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Пол чайной ложки этого средства – и кабачки начнут активно расти
Дом и сад
Изображение к статье: Как очистить грязные ручки на плите
Дом и сад
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео