Тяжёлая авария у одного магазина в рижском Вецмилгрависе закончилась тяжёлыми травмами для трёх человек. По предварительной информации, водитель BMW при парковке перепутал педали и наехал на людей возле стены здания.

Субботний день у магазина на улице Балтасбазницас в Вецмилгрависе превратился в место тяжёлой аварии, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Автомобиль BMW врезался в трёх человек, находившихся возле стены магазина. Все пострадавшие выжили, однако травмы оказались крайне серьёзными.

Очевидцы рассказывают о криках, крови и панике сразу после удара. Сотрудница магазина призналась, что от неожиданности у неё из рук выпал мешок картошки.

«Там лежал мужчина, у него была оторвана половина ноги», — рассказала продавщица.

На место происшествия прибыли три бригады медиков, а также специализированная врачебная бригада, которую привлекают в особо тяжёлых случаях.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, все трое пострадавших — женщина и двое мужчин — получили тяжёлые травмы и политравмы.

«После оказания помощи на месте происшествия все пострадавшие в гемодинамически стабильном состоянии были доставлены в медицинское учреждение», — отметила она.

Один из пострадавших оказался другом местного жителя Ивара. По его словам, состояние мужчины после аварии оставалось тяжёлым.

«Мой друг еще борется в больнице, вчера ему было довольно тяжело», — рассказал он.

По словам очевидцев, авария произошла во время выезда со стоянки задним ходом. Предположительно, водитель перепутал педали, после чего автомобиль резко ускорился и прижал людей к стене.

«Дедок парковался, перепутал педали», — говорит Ивар.

Он также считает, что для пожилых водителей стоило бы ввести повторную проверку навыков вождения.

«Я считаю, что после 60 лет нужно снова сдавать экзамен по вождению. Это нужно для того, чтобы мы все чувствовали себя безопаснее», — добавил он.

Особенно людей потрясло то, что всё произошло среди бела дня возле магазина и рядом могли находиться дети.

64-летнего водителя BMW после аварии задержала полиция. Алкоголь в его организме не обнаружили, водительские права у мужчины были действительными.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Водителю присвоен статус подозреваемого, при этом мера пресечения не связана с лишением свободы.

За подобное преступление закон предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Авария в Вецмилгрависе вновь вызвала дискуссию о безопасности парковок, реакции водителей в экстренных ситуациях и необходимости дополнительных проверок для пожилых автомобилистов.