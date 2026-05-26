Да, но не все пчелы.

Многие пчелы действительно погибают после ужаления врага. Это происходит из-за того, что зазубренное жало пчелы застревает в коже человека и других млекопитающих вместе с ядовитым аппаратом.

В результате пчела умирает, а вырванный из ее тела мешочек с ядом продолжает сокращаться, выжимая новые дозы яда.

Тем не менее, среди примерно 20 тысяч известных видов пчел есть и такие, которые лишены жала или имеют гладкое жало, которое легко выдергивается из кожи.

К последним относятся шмели, входящие в семейство настоящих пчел.