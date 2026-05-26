Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффективная подкормка для огурцов: секреты успешной посадки 0 254

Дом и сад
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективная подкормка для огурцов: секреты успешной посадки

Огурцы являются популярной культурой среди дачников, и многие ищут способы для повышения урожайности.

 

Опытные огородники предлагают метод, который решает две задачи: защищает растения от возвратных заморозков и обеспечивает их питательными веществами.

Суть метода заключается в том, чтобы при посадке огурцов в лунку помещать измельченную траву, такую как крапива, лебеда и одуванчики без корней и семян. Также можно использовать компост или навоз.

Трава, находясь под землей, перегнивает и отдает тепло корням растений, что помогает им легче переносить похолодание.

Питательных веществ хватает на весь сезон, поэтому в процессе роста можно обойтись без дополнительных удобрений. Между корнями и травой следует оставлять прослойку земли или компоста толщиной 10-15 сантиметров, чтобы избежать ожога корней.

Огурцы сажают в ямку, чтобы по мере роста добавлять землю. Это способствует развитию мощной корневой системы. При наступлении прохладной погоды растения можно укрывать обрезанными пластиковыми бутылками или нетканым материалом.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как защитить урожай от гнили: советы дачников
Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Изображение к статье: Эффективная подкормка для крыжовника: крупные и сладкие ягоды
Изображение к статье: 7 причин, почему яблоня не плодоносит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Евро деньги.
Политика
1
Изображение к статье: Полезные продукты с подвохом: какие из них могут вызвать неприятные последствия?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Вода из вопровода
Наша Латвия
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Погибший Микс
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео