Опытные огородники предлагают метод, который решает две задачи: защищает растения от возвратных заморозков и обеспечивает их питательными веществами.

Суть метода заключается в том, чтобы при посадке огурцов в лунку помещать измельченную траву, такую как крапива, лебеда и одуванчики без корней и семян. Также можно использовать компост или навоз.

Трава, находясь под землей, перегнивает и отдает тепло корням растений, что помогает им легче переносить похолодание.

Питательных веществ хватает на весь сезон, поэтому в процессе роста можно обойтись без дополнительных удобрений. Между корнями и травой следует оставлять прослойку земли или компоста толщиной 10-15 сантиметров, чтобы избежать ожога корней.

Огурцы сажают в ямку, чтобы по мере роста добавлять землю. Это способствует развитию мощной корневой системы. При наступлении прохладной погоды растения можно укрывать обрезанными пластиковыми бутылками или нетканым материалом.