Дмитрий Дибров рассказал, как пытается воспитывать сыновей без культа роскоши. Телеведущий впервые посадил старшего сына Александра за руль Ferrari, объяснив это необычным педагогическим методом — по его словам, так ребенок с детства привыкает к дорогим вещам и в будущем не будет ими одержим.

«Если дьявол попытается соблазнить его Ferrari, он скажет: я это с детства видел», — с улыбкой объяснил Дибров.

Судя по реакции мальчика, за рулем спорткара он оказался действительно впервые. Телеведущий даже в шутку предложил сыну доехать на Ferrari до Ростова — родного города его матери.

Недавно Дибров также рассуждал о воспитании детей и отношении к публикациям о своей семье. По словам телеведущего, он не ограничивает сыновей в Интернете и считает, что главное в воспитании — собственный пример.

Дмитрий признался, что сейчас гораздо больше вовлечен в жизнь детей, чем в молодости. Если раньше основное время занимала карьера и телевидение, то теперь он старается лично участвовать в воспитании сыновей и проводить с семьей как можно больше времени.

У телеведущего шестеро детей от разных браков. Самой известной остается его семья с Полиной Дибровой, в браке с которой родились трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

Дмитрий Дибров все чаще говорит о воспитании детей и семейных ценностях, подчеркивая, что старается вырастить сыновей без зависимости от статуса и дорогих вещей. Телеведущий уверен: куда важнее не роскошь сама по себе, а отношение человека к деньгам, успеху и собственным жизненным принципам.