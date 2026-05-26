Дмитрий Дибров устроил сыну «вакцину от роскоши» с помощью Ferrari

Дата публикации: 26.05.2026
ФОТО: Wikipedia

Дмитрий Дибров рассказал, как пытается воспитывать сыновей без культа роскоши. Телеведущий впервые посадил старшего сына Александра за руль Ferrari, объяснив это необычным педагогическим методом — по его словам, так ребенок с детства привыкает к дорогим вещам и в будущем не будет ими одержим.

Дмитрий Дибров поделился необычным подходом к воспитанию сына во время семейного мероприятия. Телеведущий признался, что решил устроить Александру своеобразную «вакцину от роскоши», позволив ему впервые сесть за руль дорогого спортивного автомобиля.

«Если дьявол попытается соблазнить его Ferrari, он скажет: я это с детства видел», — с улыбкой объяснил Дибров.

Судя по реакции мальчика, за рулем спорткара он оказался действительно впервые. Телеведущий даже в шутку предложил сыну доехать на Ferrari до Ростова — родного города его матери.

Недавно Дибров также рассуждал о воспитании детей и отношении к публикациям о своей семье. По словам телеведущего, он не ограничивает сыновей в Интернете и считает, что главное в воспитании — собственный пример.

Дмитрий признался, что сейчас гораздо больше вовлечен в жизнь детей, чем в молодости. Если раньше основное время занимала карьера и телевидение, то теперь он старается лично участвовать в воспитании сыновей и проводить с семьей как можно больше времени.

У телеведущего шестеро детей от разных браков. Самой известной остается его семья с Полиной Дибровой, в браке с которой родились трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

Дмитрий Дибров все чаще говорит о воспитании детей и семейных ценностях, подчеркивая, что старается вырастить сыновей без зависимости от статуса и дорогих вещей. Телеведущий уверен: куда важнее не роскошь сама по себе, а отношение человека к деньгам, успеху и собственным жизненным принципам.

Автор - Светлана Тихомирова
