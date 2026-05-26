В Огрском крае благодаря сообщению очевидца полиция задержала восемь человек, незаконно пересекших границу Латвии. Часть мигрантов несколько дней находилась в лесу без еды и воды.

В Огрском крае полиция задержала восемь нелегальных мигрантов после звонка местного жителя о подозрительных людях на дороге.

Инцидент произошел в Бирзгальской волости на автодороге Рижская ГЭС — Яунелгава. Очевидец сообщил, что двое иностранных граждан пытаются остановить проезжающие автомобили по направлению от Кегумса к Яунелгаве.

На место прибыли сотрудники полиции самоуправления Огрского края. Там они встретили звонившего и двух мужчин, которые оказались гражданами Индии. Во время разговора выяснилось, что иностранцы незаконно пересекли латвийскую границу. Оба были задержаны.

Позже задержанные сообщили, что неподалеку в лесу находятся еще шесть человек. По информации полиции, мужчины уже несколько дней находились без еды, а воды у них не было длительное время. Один из мигрантов получил травму головы.

После этого к операции подключились Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи.

В сотрудничестве с Госполицией в лесном массиве были найдены остальные шесть человек. Все они были задержаны и переданы Государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий.

Подобные случаи в Латвии происходят регулярно с начала миграционного кризиса на границе с Беларусью. Чаще всего группы мигрантов после нелегального пересечения границы пытаются добраться вглубь страны или в другие государства Евросоюза.

В последние годы полиция и пограничники неоднократно подчеркивали, что важную роль в выявлении подобных случаев играют сообщения местных жителей.

Сейчас обстоятельства незаконного пересечения границы и возможные маршруты передвижения группы выясняют правоохранительные органы.