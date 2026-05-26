После аварии на перекрестке улиц Ницгалес и Дзелзавас в Риге пострадавший мотоциклист впервые публично рассказал свою версию произошедшего. Мужчина не согласен с утверждением водительницы BMW о высокой скорости и считает, что столкновение можно было избежать.

Мотоциклист, пострадавший в аварии с BMW в Пурвциемсе, выступил с собственной версией ДТП после выхода сюжета в передаче Degpunktā (ТВ3). Мужчина сейчас продолжает лечение в больнице и говорит, что многие публикации о «страшной скорости» мотоцикла не соответствуют реальности.

Авария произошла на перекрестке улиц Ницгалес и Дзелзавас в Риге. После столкновения водитель мотоцикла получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

В первом сюжете водитель BMW Елена рассказала, что выполняла левый поворот и увидела мотоциклиста, который якобы двигался на очень высокой скорости.

«Как только смогла, сразу нажала на тормоза, но было уже поздно», — утверждала она.

Однако сам мотоциклист, Юрис, говорит, что ситуация выглядела иначе.

«Мне уже присылали разные публикации в СМИ, что я якобы летел на страшной скорости», — рассказал он.

По словам мужчины, после удара его отбросило всего на несколько метров, что, по его мнению, не соответствует версии о большой скорости.

«Если бы скорость была высокой — где бы тогда находился я и где мотоцикл?» — говорит Юрис.

Он рассказал, что ехал по правой полосе, а рядом двигался другой автомобиль. В какой-то момент он немного ускорился, чтобы перестроиться впереди машины, и тогда заметил BMW, начинавший поворот.

Мотоциклист утверждает, что сразу начал тормозить и пытался уйти вправо, чтобы избежать столкновения.

«Я уже уходил вправо, чтобы дать человеку опомниться, нажать на тормоза», — вспоминает он.

Тем не менее столкновение произошло примерно в центре перекрестка.

Юрис признаёт, что последствия могли быть намного тяжелее. По его словам, серьёзно помогла защитная экипировка.

«Слава богу, я был на большом мотоцикле, и машина ударила не по моей ноге, а прямо в моторную часть», — рассказал мужчина.

После удара он на короткое время потерял сознание.

«Потом был один черный момент, затем я открыл глаза и увидел чистое голубое небо», — вспоминает Юрис.

Он отдельно поблагодарил производителей экипировки и призвал других мотоциклистов не пренебрегать защитой. По его словам, особенно важны шлем, перчатки и мотокуртка, а также специализированные ботинки и штаны.

В завершение мужчина обратился и к автомобилистам, и к мотоциклистам.

Водителей автомобилей он призвал быть внимательнее на перекрестках, а мотоциклистам напомнил, что на дороге они часто остаются плохо заметными для других участников движения.

История аварии в Пурвциемсе вновь вызвала споры о том, насколько сложно водителям автомобилей правильно оценивать скорость мотоциклов и как быстро обычная дорожная ситуация может закончиться тяжелым столкновением.