Из-за угроз, связанных с дронами, школы восточной Латвии меняют порядок учебы и проведения экзаменов. В Латгале часть занятий переведена на дистанционный формат, а экзамены проходят в подвалах и других более безопасных помещениях. Одновременно регион столкнулся с резким падением туристического потока.

В последние недели повседневная жизнь в Латгале заметно изменилась. На фоне сообщений о возможных угрозах с воздуха школы региона начали адаптировать учебный процесс к новым условиям безопасности, сообщают Новости ТВ3.

Во многих учебных заведениях часть учеников уже переведена на дистанционное обучение, а государственные экзамены и проверочные работы проводят в помещениях, которые считаются более безопасными — без окон, на нижних этажах или в подвалах.

В Малтской средней школе (на фото) для экзаменов переоборудовали актовый зал в цокольном этаже.

«Сейчас актовый зал признан относительно безопасным, соответствующим этим условиям — там нет окон, и он фактически находится в подвале», — рассказала заместитель директора школы Сандра Штекеле.

Очные занятия там сейчас посещают в основном младшие классы и ученики, которым предстоят экзамены. Остальные учатся полностью или частично удалённо.

Похожая ситуация и в других школах восточной Латгалии. В Краславской средней школе Varavīksne экзаменационное помещение организовали в школьном тире.

«Сегодня там проходит экзамен, мы все подготовили, чтобы ученики чувствовали себя комфортно», — рассказала директор школы Мария Мицкевица.

Она добавила, что школа заранее подготовила сразу несколько вариантов действий на случай тревоги.

В Циблской основной школе часть помещений также приспосабливают под укрытия и экзаменационные комнаты. При этом некоторые запланированные экскурсии и школьные поездки уже оказались под вопросом.

Из соображений безопасности школы региона начинают отменять или переносить мероприятия, выезды и экскурсии. Решения о выпускных вечерах пока ещё не приняты окончательно.

Последствия ощущают не только школы.

Серьёзный удар получила и туристическая отрасль Латгале. По словам представителей Ассоциации туризма Латгале, за последние две недели поток отмен бронирований стал практически ежедневным.

У части предпринимателей отменено от 30% до 75% ближайших заказов.

«С каждым днем ситуация становится все более критической», — говорит председатель правления Ассоциации туризма Латгале Елена Кияшко.

Особенно болезненно ситуацию переживают небольшие семейные предприятия, для которых летний сезон является главным источником дохода.

В ассоциации отмечают, что часть самоуправлений уже рекомендовала школам отказаться от поездок в Латгале, а школьные экскурсии массово отменяются.

Теперь предприниматели просят государство о поддержке. Речь идет не только о финансовой помощи, но и о попытке изменить информационный фон вокруг региона.

«Чтобы Латгале в медиапространстве не звучала только как место угроз или какая-то военная зона», — подчеркнула Кияшко.

Среди предложений — налоговые льготы, поддержка оборотных средств и проведение большего числа государственных мероприятий именно в Латгале, чтобы помочь местному бизнесу пережить спад.

Ситуация показывает, как вопросы безопасности начинают влиять не только на работу служб и школ, но и на повседневную жизнь целого региона — от учебного процесса до летнего туристического сезона.