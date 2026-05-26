В Латвии резко потеплеет до +20 — синоптики предупреждают о скором вторжении арктического воздуха 0 460

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Парк сирени в Добеле в конце мая 2026 года.

ФОТО: LETA

Во вторник температура воздуха в Латвии местами поднимется до +20 градусов. Самая теплая погода ожидается в Земгале, однако уже со среды в страну начнет поступать более холодный арктический воздух.

Во вторник в Латвии ожидается заметно более теплая погода — воздух прогреется до +15…+20 градусов, а в отдельных районах Земгале температура приблизится к по-настоящему летним значениям.

По прогнозам синоптиков, день пройдет с переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди, однако в целом погода будет сравнительно спокойной и сухой.

Ветер будет западным и северо-западным, слабым или умеренным, однако временами его порывы усилятся до 10–15 метров в секунду. Особенно это будет ощущаться сначала на востоке страны, а затем и в других регионах.

В Риге существенных осадков не ожидается. Столбики термометров в столице поднимутся примерно до +18 градусов.

После затяжной прохладной весны такая температура для многих станет первым по-настоящему комфортным днем за долгое время. Особенно заметно потепление будет ощущаться во второй половине дня.

Однако теплая погода продержится недолго. Уже в среду к Латвии начнет поступать холодный воздух из Арктики.

Синоптики предупреждают, что северо-западный ветер может стать еще сильнее — местами его порывы превысят 20 метров в секунду. Это означает, что ощущаемая температура снова станет значительно ниже.

Пока западная и центральная Европа находятся под влиянием области высокого давления и жары, над Россией формируется циклон, который постепенно меняет погодную ситуацию и в странах Балтии.

Атмосферное давление в Латвии утром составляло от 1014 гектопаскалей в районе Алуксне до 1019 гектопаскалей в Южно-Курземском крае.

#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
