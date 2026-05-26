Под занавес месяца нас ждут погодные качели. Атмосферные фронты будут стремительно менять друг друга. Погода станет нестабильной – с понижением температуры, дождями, грозами и порывистым ветром.

Уже во вторник атмосферными процессами станет управлять контрастный, холодный атмосферный фронт. Он принесет неустойчивую, прохладную погоду. Ночью и утром по северо-востоку, днем в большинстве районов страны ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер – порывы до 20 метров в секунду. Влажность до 90%. Ночью от 8 до 13 тепла, днем от +13…+15 по северо-востоку до +20…+25 по юго-западу.

В среду, 27 мая, будет облачно с прояснениями, сохранится большая вероятность кратковременных грозовых дождей. Ночью и утром местами возможен туман, влажность воздуха высокая – до 90%. Ветер холодный северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью от 7 до 12 тепла. Днем от +10 до +17.

Предварительно, в четверг очередная система атмосферных фронтов с северо-западных широт принесет дожди и грозы. Солнце будет изредка проглядывать сквозь облака. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью от +4 до +9 градусов. Днем от +9 по северу до +14 по югу страны.

В пятницу, 29 мая – без особых изменений. Влажные прохладные воздушные массы принесут в большинстве районов кратковременные дожди – от умеренных до сильных. Будет пасмурно. Ветер свежий северо-восточный, временами порывистый. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Ночью от 4 до 9 тепла, днем от +9 в северных районах до +17 в южных.

В выходные, 30 и 31 мая, погоду начнут определять малоактивные атмосферные фронты с севера Европы и по-прежнему влажные воздушные массы. В субботу ожидается, что будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный умеренный. Влажность до 70%. Ночью от 3 до 8 тепла. Днем от +12 на северо-востоке до +16 на юге страны.

В воскресенье также ожидается переменная облачность. Сохранится высокая вероятность локальных небольших, коротких дождей. Ночью и утром местами туман – видимость до полукилометра. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью от 4 до 8 тепла, днем от +12 на севере до +17 по юго-западу страны.

По мнению редакции - все ж таки лучше, чем снег!